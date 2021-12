Gradonačelnica Supetra Ivana Marković već je i prije upozoravala na probleme hitne medicinske pomoći na Braču, a izgleda da su proteklog vikenda opet imali problema s gliserom koji služi kao hitni prijevoz do kopna za pacijente.

Naime, portal Dalmacija Danas piše kako se u nedjelju gliser za hitni prijevoz zapalio, a bolesna beba trebala je medicinsku pomoć i prijevoz na kopno. Zbog problema s gliserom pozvan je helikopter koji je na kraju bebu prebacio u bolnicu na kopno.

Međutim, helikopter je imao problema sa slijetanjem jer je aerodrom u privatnom vlasništvu i zimi je zatvoren, a udaljen je 35 kilometara od Supetra.

- Imamo neadekvatan gliser za hitan transport pacijenata. Prvo su nas uvjeravali da je bio na popravku. Pa je došao novi, tehnički ispravan i odličan, kako su nam rekli. Već na ovoj situaciji je zakazao. Curica od godinu i po dana upućena je hitno za Split. Gliser se pokvario. Digao se helikopter. Mi na ovom dijelu, gdje živi više od pola otočana, nemamo heliodrom. Grad Supetar je izradio projektnu dokumentaciju i zahtijevamo od Županije da preuzme organizaciju financiranja i organizaciju heliodroma. Grad je spreman financijski sudjelovati u tome, ali ne može s njim upravljati - rekla je gradonačelnica Marković za Dalmaciju Danas.

- Pilot je rekao da će doći ako bude imao osiguranu pomoć s tla u vidu vatrogasaca. Oni su se odazvali. Na pitanje zapovjednika vatrogasaca gdje treba otići nisu od pilota dobili odgovor jer ni sam nije znao pa ih je poslao na sve heliodrome i na aerodrom, pa gdje bude da se ne gubi vrijeme u ovakvoj situaciji. Pa je helikopter došao na aerodrom, ali nije htio sletjeti. Vjerojatno nisu bili zadovoljeni sigurnosni protokoli. A beba se vozila 20 minuta od Supetra, u nesvijesti, u teškom stanju, preko Vidove gore, vijugavih i skliskih cesta do aerodroma. I kad je helikopter došao nije imao tko upaliti pistu, da bude osvjetljenja. Na aerodromu trebaju biti vatrogasci, a s njima netko treba sklopiti ugovor... Sve ima svoje protokole. Stvorila se prava drama. Srećom je bio tu vatrogasac koji radi u Pučišćima, a inače je zaposlenik aerodroma ljeti. Na svoju ruku je ušao i upalio rasvjetu na pisti. Ovo je ispala teška improvizacija i svaka čast ljudima koji rade na terenu, hitnoj i doktorima, ali ako se nešto desi onda će se svi pitati zašto i kako, kao na Kornatima. Sve je moglo poći krivo - ispričala je gradonačelnica Marković.

Splitsko dalmatinska županija je odgovorna za primarnu zdravstvenu zaštitu pa tako ima uspostavljen i županijski Zavod za hitnu medicinu kojom ravna dr. Leo Luetić.

Luetić kaže kako Zavod nije odgovoran za opremu aerodroma ili heliodroma, niti gdje će helikopter sletjeti.

- To je u nadležnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Mi smo odgovorni za medicinski dio. A prema izjavi službujućeg doktora koji je tad bio dežurni, zaprimljeno je dijete ozbiljno narušenog zdravlja. Željeli su ga transportirati u KBC Split na pedijatriju, no meteouvjeti su bili strašno loši. Službujući doktor se uputio prema gliseru, a usput je zvao i helikopter. Kad je došao pred gliser rečeno mu je da je odobren let helikoptera, a skiper na gliseru mu je rekao da su meteouvjeti nepovoljni, i da gliser ima nekih tehničkih poteškoća. Onda su se okrenuli i otišli na aerodrom. Helikopter se spustio. Predali su dijete koje je zapremljeno u KBC Split na obradu - zaključio je Luetić.

Oko svega se oglasio i djelatnik hitne helikopterske službe koji je tu večer bio s pilotom, a ranije navode o ovom slučaju nazvao je 'hrpom laži i gluposti'.

Kaže da su po dobivenom zahtjevu odmah upitali ima li Brač uvjete za noćni start jer ih prije sedam dana nije bilo. Rečeno im je da će sve provjeriti pa naknadno javljeno da će aerodrom biti osvijetljen.

- Dolaskom na aerodrom smo vidjeli da radi samo reflektor i da pista nije osvijetljena. Pilot mi je rekao da javim Kondoru da u tim uvjetima ne možemo sletiti. Kontrola leta je zamolila pilota da napravi par krugova dok ne dođe vatrogasac koji će upaliti rasvjetu što je na kraju i učinjeno pa smo sletjeli", kaže dalje pa dodaje: "Preuzeli smo potpuno stabilnog pacijenta koje je po dojavi imalo febrilne konvulzije i dobilo odgovarajuću terapiju. Dijete je bilo stabilno, budno, komunikativno i urednih parametara - rekao je djelatnik, prenosi RTL.