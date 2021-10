Gradonačelnica Supetra Ivana Marković objavila je u četvrtak na Facebooku fotografije glisera koji na otoku Braču služi kao prijevoz hitne medicinske pomoći i prevozi putnike s otoka na kopno.

Marković u Facebook objavi tvrdi kako je gliser tehnički neispravan i u izrazito lošem stanju te kako su zbog kvara na plovilu morali unesrećenog prevoziti do bračkog aerodroma, a zatim helikopterom do bolnice na kopnu što je po Marković gubitak vremena i resursa.

- Zahtijevamo ispravan i pristojan gliser za prijevoz bolesnika, medicinskog osoblja i posade te da nadležne inspekcije pregledaju da li plovilo zadovoljava tehničke uvjete. Što radi SD Županija? Nema medicinskog osoblja, nema glisera, nema heliodroma… - napisala je Marković u Facebook objavi.

Demanti Zavoda za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije

Zavod za hitnu medicinu poslao nam je danas demanti na navode gradonačelnice Marković. Kažu kako se radi o zamjenskom plovilu jer je originalni gliser na remontu i da oni o tome nisu bili obaviješteni. Također, kažu kako dosad ni od pacijenata ni od djelatnika Zavoda nisu primili nikakve pritužbe na izgled plovila niti njegovu tehničku ispravnost.

- Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave objavljenog u EOJN-u izabran je ponuditelj Konrad Trade d.o.o. Split, a koji je ujedno bio i jedini ponuditelj u okviru planiranih financijskih sredstava. S istim je sklopljen ugovor 02. rujna 2021. godine, a prijevoz se trebao obavljati s plovilom reg. oznake ST 1113, koji se trenutno nalazi na remontu, s najavom da će biti u plovnom stanju dana 02. listopada 2021. godine. Kroz to vrijeme, sukladno ugovoru, ponuditelj, odnosno brodoprijevoznik je osigurao zamjensko vozilo odgovarajućih karakteristika, a kako bi se prijevoz hitnih pacijenata odvijao nesmetano i kontinuirano. Naglašavamo da Uprava Zavoda za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije nije obaviještena o zamjeni plovila te o remontu ugovorenog plovila. Napominjemo da do sada nikada nismo zaprimili prigovor kako pacijenata tako ni djelatnika Zavoda na izgled plovila te da ni u jednom trenutku nije prijavljena nikakva tehnička poteškoća navedene naravi.

Brodoprijevoznik izričito tvrdi da je zamjensko plovilo sigurno za plovidbu, tehnički ispravno i da sigurnost pacijenata i posade nikada nije dovedena u pitanje - stoji u demantiju Zavoda za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije.

Gradonačenica Marković: 'Slike ne lažu'

Kontaktirali smo ponovo gradonačelnicu Supetra da nam komentira demanti Zavoda za hitnu medicinu.

- Ne znam iskreno što bih vam rekla. Oni tvrde da je zamjenski gliser ispravan, a nisu ni znali da je onaj prvi poslan na remont. Pa čovjek je zbog ovoga ostao bez posla jer je odbio voziti takvo plovilo. Pa ne bi on to napravio iz hira i ne bi riskirao svoj život i plaću iz hira. Ja nisam nadležna za rješavanje tog problema ja sam jednostavno dobila pritužbe svojih građana, dobila sam te fotografije i odlučila sam sve objaviti na Facebooku da upozorim na postojanje problema i da se nešto po tom pitanju napravi. Slike ne lažu. Javio mi se i načelnik Šolte koji mi je rekao da će mi pomoći kako god može. Mi otočki načelnici se sada dogovaramo i da pošaljemo zajedničko pismo da nas župan primi i da počnemo razgovarati o rješavanju ovog problema. Zanima me hoće li taj gliser zaista sutra biti u plovnom stanju kako Zavod navodi - rekla nam je Marković.

Pokušali smo kontaktirati i Zavod, ali nam do zaključenja ovog članka nisu odgovorili na upit.