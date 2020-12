Na brzim testovima u Zagrebu pozitivno čak 40 posto ljudi

U Zagrebu su 23. studenog počela brza testiranja na COVID, a osnovni cilj je testirati oko 50.000 ljudi u što kraćem roku, prije svega one građane koji imaju kliničke simptome bolesti COVID-19

<p>Od početka brzinskih testiranja u Zagrebu do danas 40 posto ljudi koji su se testirali su pozitivni, objavio je <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3938362/od-pocetka-brzinskih-testiranja-u-zagrebu-do-danas-40-posto-ljudi-koji-su-se-testirali-su-pozitivni/" target="_blank">RTL</a>, a u pojedinim kvartovima bilo je čak i do 80 posto pozitivnih.</p><p>Od 23. studenog do 3. prosinca obavljeno je 9905 testova, od čega je pozitivnih bilo 3960, što je 40 posto ljudi koji su se testirali su pozitivni. Na testiranju se nije pojavilo 1699 osoba.</p><p>U rezultate ovih testiranja nisu uključena ona koja su se ovih dana počela provoditi po školama. </p><p>Podsjećamo, 23. studenog u Zagrebu su počela brza testiranja na COVID, a osnovni cilj je testirati oko 50.000 ljudi u što kraćem roku, prije svega one građane koji imaju kliničke simptome bolesti COVID-19 kao i one koji su kontakti potvrđenih slučajeva COVID-19.</p><p>Testiranje se provodi svaki dan od ponedjeljka do subote od 9 do 12 sati, a na lokacijama Dubrava - Grižanska 4 te Avenija Većeslava Holjevca 22 od 11 do 14 sati. Nedjeljom i praznikom nema testiranja.</p>