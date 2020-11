U Zagrebu testiraju 3000 đaka i radnika škola, sljedeći tjedan rezultati antigeskih testova

Imali smo do sada nekoliko razreda koji su morali u samoizolaciju zbog pozitivnog po jednog učenika koji se najčešće zarazio kod kuće ili na izvanškolskoj aktivnosti, kaže ravnatelj Stić

<p>U zagrebačkim srednjim školama – IV. i XI. gimnaziji te Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga danas su odradili prva testiranja na COVID-19, u sklopu pilot-projekta koji će ovoga tjedna obuhvatiti ukupno 3000 učenika i zaposlenika 15 osnovnih i srednjih škola.</p><p>Povratne informacije o rezultatima svih testova škole će dobiti od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar najkasnije do sutra. Pozitivni nalazi antigenskog testiranja potvrđivat će se PCR testovima, a konačne zbirne rezultate istraživanja Gradski ured za obrazovanje objavit će početkom idućega tjedna. </p><p>Ravnatelj <strong>Zlatko Stić</strong> rekao je kako u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga sve prolazi prema planu.</p><p>- Učenici izlaze na testiranje po generacijama, a roditelji su za to dali suglasnost, dakle nitko nije bio natjeran - rekao je i dodao kako bi sva testiranja trebala biti gotova do kraja tjedna.</p><p>Što se tiče rezultata istraživanja, Stić smatra kako će se njima potvrditi sadašnja situacija.</p><p>- Mislim da će se potvrditi situacija koja sada je. Imali smo do sada nekoliko razreda koji su morali u samoizolaciju zbog pozitivnog po jednog učenika koji se najčešće zarazio kod kuće ili na izvanškolskoj aktivnosti. Do sada nismo imali niti jednog učenika da je potvrđeno da se zarazio u školi - kaže.</p><p>Nastava za sada u njihovoj školi funkcionira jako dobro.</p><p>- Dobro funkcioniramo jer imamo nastavu na daljinu i to ne stavljene materijale na internet, već ju održavamo preko online alata gdje nastava ide uživo iz učionice u realnom vremenu - kaže.</p><p>Za takav scenarij pripremili su se još prošle školske godine za vrijeme prvog lockdowna.</p><p>- Mi smo još prošle godine testirali situaciju pošto smo bili tada jedna od prvih e-škola. Naši ljudi su prošli edukacije, a svaki nastavnik ima laptop s kamerom - objašnjava.</p><p>Što se tiče nastave uživo, kaže da ju preferiraju svi - nastavnici, roditelji i učenici, naravno ako se ona održava s odgovornošću.</p><p>- Ako je netko bio u bliskom kontaktu sa zaraženim ili dobije temperaturu ne dolazi u školu i to je jasno pravilo. Od 1027 učenika do sada smo imali samo 27 pozitivnih slučajeva i to raspoređeno kroz dva puna mjeseca, što nije broj za zabrinutost. Što će sada pokazati antigenski testovi, vidjet ćemo - kaže.</p><p>Škola Vladimir Prelog ove je godine u još izazovnijoj situaciji budući da je u nekoliko navrata morala zbrinuti učenike ostalih škola koje su stradale u potresu.</p><p>- Stvar nam je ove godine bila puno kompliciranija. Mi smo naime 15. svibnja dobili dvije osnovne škole koje su tu pohađale od 1. do 4. razreda, a onda smo dobili IX. gimnaziju koja je ovdje pisala državnu maturu. Početkom ove akademske godine na smještaj smo dobili Prvu ekonomsku školu s kojom sada funkcioniramo u dvije smjene - objašnjava ravnatelj te dodaje kako se sve može uz dogovor.</p>