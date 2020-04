Na burzi 157.598 ljudi, ali se rast nezaposlenosti usporava

Netipično za ovo doba u godini, broj nezaposlenih neprekinuto raste (23. travnja je iznosio 157.598), no pozitivna je naznaka da se rast usporava. Kontinuirano dnevno usporenje rasta broja nezaposlenih vidljivo je posljednja tri dana (od 21. do 23. travnja), a smanjenje u petodnevnim prosjecima od 9. travnja, neposredno nakon donošenja drugoga kruga mjera Vlade za očuvanje radnih mjesta. Štoviše, od 6. travnja vidljiva je promjena smjera trenda dnevnoga rasta broja nezaposlenih, odnosno rasta broja ulazaka na evidenciju zbog prekida radnoga odnosa, od rastućeg u padajući, objavio je HGK.

Naime, od 2. do 8. travnja broj nezaposlenih prosječno se dnevno povećavao za 1.281 osobu, dok se u sljedećem petodnevnom razdoblju prosjek dnevnoga rasta gotovo prepolovio (671). U posljednjem je petodnevnom razdoblju (17. do 23. travnja) dnevni rast smanjen na 606. Na takva kretanja ukupnoga broja nezaposlenih primarno utječu ulasci na evidenciju izravno iz radnoga odnosa i u razdoblju izrazitoga rasta (do 6. travnja) i u razdoblju ublažavanja rasta (od 6. travnja). Naime, broj ulazaka na evidenciju zbog prekida radnoga odnosa kontinuirano se smanjuje od 15. travnja, u posljednja se tri dana kreće ispod tisuću dnevno, a 23. travnja je bio najniži (709) otkad se bilježi svakodnevni rast broja nezaposlenih (18. ožujka). Međutim, smanjuje se i broj izlazaka s evidencije zbog zapošljavanja, budući da izostaje masovnije zapošljavanje u turizmu i povezanim djelatnostima koje je tipično za ovo doba godine (travanj je mjesec u kojem je zapošljavanje obično najintenzivnije u godini). Broj izlazaka s evidencije zbog zapošljavanja u proteklom dijelu travnja (od 1. do 23.) iznosio je 3.959, a u cijelome travnju prošle godine 21.070 (5,3 puta više). Na to najviše utječe turizam u kojemu je u proteklom dijelu ovogodišnjega travnja s evidencije zaposleno samo 354 osobe, a cijeloga travnja prošle godine 7.120 osoba (20 puta više). Kako se u sljedeća tri tjedna postupno ukidaju ograničenja poslovanja, a prvi krug popuštanja mjera počinje već sljedećega tjedna, očekujemo nastavak ublažavanja rasta broja ulazaka na evidenciju zbog prekida radnoga odnosa. No isto tako očekujemo i održanje više razine nezaposlenosti zbog izostanka normalizacije sezonskoga zapošljavanja u ovoj godini, pa će uobičajena krivulja broja nezaposlenih s nizinom u sredini godine, ove godine biti znatno ravnija (ili u pesimističnijem scenariju uzlazna).

HUP: Sektorske udruge inzistiraju na jasnim uputama Stožera o relaksaciji mjera

Članice granskih udruga HUP-a pozdravile su plan ublažavanja Vladinih mjera u cilju ponovnog aktiviranja poslovnih aktivnosti, no inzistiraju na jasnim uputama Stožera o relaksaciji mjera, izvijestili su u petak iz HUP-a.

Iz HUP Udruge trgovine pohvalili su jučerašnju odluku Vlade o relaksaciji mjere i produženju rada trgovina, no ističu da je uz njih nužno donijeti detaljne upute Stožera kako bi mogli uspostaviti uvjete za kupnju na svojim prodajnim mjestima.

"Ono što smatramo jako važnim je da se donesu jasna pravila postupanja kako bi inspekcijske službe mogle jasno i ujednačeno postupati prema svim trgovcima. Na taj način najbrže ćemo moći osigurati sigurnost zaposlenika i kupaca bez prijetnji kaznama i zatvaranjima", kazao je dopredsjednik HUP-Udruge trgovine Mirko Budimir.

Nedvosmislene upute koje će biti provedive u praksi pokrenut će naš sektor i doprinijeti hrvatskom gospodarstvu, poručio je.

Iz HUP ICT-a su naglasili kako je relaksacija mjera svakako dobrodošla u ekonomskom smislu, no ističu nužnost digitalizacije u svim sektorima.

"IT tvrtke poštivat će sve epidemiološke mjere i preporuke te iskoristiti sve mogućnosti tehnologije i našeg načina rada da minimiziraju rizike širenja virusa u okolini", kazao je direktor tvrtke Profico koja je članica te udruge Mateo Perak.

Ugroza njihovog poslovanja u budućnosti, kako je rekao, dolazi od toga što će velik broj njihovih klijenata pretrpjeti ogromne gubitke, što se onda reflektira i na njihovo poslovanje.

No, Perak ističe kako je jedna od stvari koja je proizašla iz čitave situacije - imperativ digitalizacije u svim sektorima. "Pokazalo se da su oni koji su dobro digitalizirani zapravo rezistentniji i efikasniji", kazao je.

U priopćenju se navodi i da osim jasnih uputa oko relaksacije mjera i potrebe za što snažnijom digitalizacijom, sektori inzistiraju i na daljnjim mjerama za zamah gospodarstva.

Tako Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) koja se nalazi u pridruženom članstvu HUP-a ističe kako je u trenucima kada komunikacija vezana za zaštitu zdravlja građana i održavanje gospodarske aktivnosti uvelike ovisi upravo o njima, ključno održati stabilnost.

"Naš je sljedeći cilj oslobađanje od parafiskalnih davanja, što je korak čiju važnost naglašavamo od početka krize te radimo sve kako bismo dali svoj doprinos u održavanju likvidnosti svojih agencija članica te svih dionika industrije", kazala je predsjednica Uprave HURA-e Anđela Buljan Šiber.