Plenković: Imamo rekordan dan i 13 ljudi je preminulo. To govori dovoljno o ozbiljnosti situacije

Na dnevnom je redu i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-19

<p>Na dnevnom je redu zaključak Vlade o sprječavanju radikalizacije u društvu, a nakon prošlotjednog oružanog napada na Markovom trgu. Vlada je krenula s tri aktivnosti glede borbe protiv radikalizacije u društvu, rekao je premijer <strong>Andrej Plenković </strong>na početku sjednice Vlade.</p><p><strong>PRATITE UŽIVO: Sjednica Vlade </strong></p><p>Prva je vezana za prošlotjedni slučaj oružanog napada na Banske dvore, a druga institucionalna borba protiv radikalizma te će Vlada, najavio je, na sjednici zadužiti Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti da analizira stanje, pojača međuresornu koordinaciju svih nadležnih tijela i da predloži mjere. Treća je točka politička borba protiv radikalizma u društvu.</p><p>Osvrnuo se i na najgori dan epidemije korona virusa do sada.</p><p>- Imamo još jedan rekordan dan. Nažalost, 13 ljudi je preminulo. To dovoljno govori o ozbiljnosti situacije - rekao je Plenković na početku sjednice i apelirao na sugrađane da budu odgovorni i uviđavni prema onima koji od ove bolesti ili s ovom bolesti "nažalost odlaze".</p><p>- Moramo pokazati mentalitetnu snagu i odgovornost. Ukoliko to ne pokažemo imat ćemo sve veće širenje epidemije - rekao je. </p><p>Poručio je kako je danas i sjednica Upravnog vijeća Zavoda za zapošljavanje na kojoj će se raspravljati mjere koje je predstavio početkom tjedna za pomoć privatnom sektoru.</p><p>- Omogućili smo zadržavanje radnih mjesta, niske stope nezaposlenosti, očuvanje likvidnosti poduzeća. Unatoč lošim predviđanjima, imali smo bolju turističku sezonu od očekivane i imat ćemo manji gospodarski pad. No, obzirom da Covid-19 traje morat ćemo nastaviti s aktivnostima pa smo išli na nadopunu mjera. Isplatili smo 6,85 milijardi kuna do sad - poručio je. </p><p>Najavio je i da će idućeg tjedna na Vladi pripremiti prijedlog rebalansa proračuna i prijedlog proračuna za iduću godinu pa će nakon blagdana Svih svetih imati sjednicu Sabora na kojoj će krenuti s Aktualnim prijepodnevom i raspravom o rebalansu. </p><p>- Naša je ambicija da rebalans i proračun budu izglasani tijekom studenog - rekao je.</p><p>Ministar zdravstva,<strong> Vili Beroš</strong>, istaknuo je kako je iza nas tjedan s najvećim brojem zaraženih i preminulih, ali i hospitaliziranih.</p><p>- Ne možemo biti zadovoljni situacijom i neprihvatljivim ponašanjem pojedinaca. Nalazimo se u situaciji u kojoj svi trebamo dati svoj obol, jednom će se sagledavati uloga svih nas - istaknuo je pozvavši građane na odgovornost i oprez. </p><p>Rekordan broj novozaraženih, dodao je, posljedica je većinom manjih, privatnih grupiranja. </p><p>- Nemamo velikih žarišta s velikim grupiranjima, nego mikrožarišta s manjim grupiranjima, kao što su obiteljska okupljanja, zborno pjevanje, izlasci, treninzi, sportska natjecanja, nakon čega se zaraza prenosi u radnu okolinu - poručio je. </p><p>Naveo je kako je u zdravstvenom sustavu 610 zaraženih, a 1441 zdravstvenih djelatnika u samoizolaciji. </p><p>- Bolnički sustav promptno se prilagođava novonastalim okolnostima - poručio je. </p><p>Što se tiče cijepljenja protiv gripe, dodao je kako je nabava 460.000 doza cjepiva provedena još prije pojave korona virusa, ali da su usprkos nestašnici na tržnici uspjeli nabaviti još 130.000 doza. </p><p>Načelnik Nacionalnog stožera i potpredsjednik Vlade, <strong>Davor Božinović</strong>, pozvao je sve građane da izbjegavaju kontakte, druženja koja nisu nužna, kao i obiteljska slavlja i proslave. </p><p>- To je najveći izraz zajedništva, solidarnosti i humanizma koji je u ovakvim vremenima može pokazati bilo tko od nas - poručio je. </p>