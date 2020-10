'Vlada će napraviti sve da ne dođe do nestašice lijekova'

Ministar zdravstva izjavio je kako će Vlada napraviti sve da ne dođe do nestašice lijekova u bolnicama, nakon što su predstavnici veledrogerija jučer najavili obustavu isporuke lijekova bolnicama zbog duga države

<p>"Vlada će napraviti sve da do toga ne dođe", kazao je <strong>Vili Beroš </strong>u emisiji Hrvatskog radija odgovarajući na pitanje može li, zbog najavljene obustave isporuke lijekova bolnicama, doći do njihove nestašice.</p><p>Beroš je istaknuo i da bolnice imaju određene rezerve lijekova te da se nada da do nestašice ipak neće doći.</p><h2>'Marić im je ponudio u ovom trenutku iznos koji je jedini moguć'</h2><p>Na jučer održanom sastanku, predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca - koordinacije veledrogerija istaknuli su da je dug države prema veledrogerijama dosegao ukupno pet milijardi kuna. Ministar financija <strong>Zdravko Marić </strong>ponudio im je trenutnu isplatu od 200 milijuna kuna, što su oni odbili kazavši da je taj iznos "ispod svakog minimuma" i nije rješenje za situaciju koja je izmakla kontroli.</p><p>"Činjenica je da je Marić ponudio u ovom trenutku iznos koji je jedini moguć, međutim, isto tako je naglasio mogućnost da ćemo prilikom rebalansa državnog proračuna naći dodatna sredstva za plaćanje dugovanja", kazao je te izrazio nadu da će se rješenja za probleme pronaći u razgovoru s veledrogerijama. </p><p>Nakon sastanka, veledrogerije su i najavile da od utorka kreće obustava isporuke lijekova za 75 posto bolnica u Hrvatskoj. </p><p>Komentirajući dnevne brojke novozaraženih koronavirsuom, ministar je rekao da je teško procijeniti hoće li dnevni broj novozaraženih narasti na preko dvije tisuće dnevno.</p><p>"U čitavoj Europi vidimo niz mjera koje su znatno restriktivnije nego u Hrvatskoj. Do sada se pokazalo kao konstanta da su naše mjere uvijek rezultirale uspješnim ishodima", kazao je. Smatra da treba pričekati dva do tri tjedna kako bi se vidjeli rezultati mjera.</p><h2>'Broj zaraženih ovisi o odgovornom ponašanju građana'</h2><p>Treba reći i da nam je na raspolaganju još niz drugih mjera ako situacija bude eskalirala, napomenuo je Beroš.</p><p>Dodao je da broj zaraženih ovisi o odgovornom ponašanju građana, koje uključuje držanje distance, dezinfekciju ruku, nošenje maski i izbjegavanje nepotrebnih okupljanja.</p><p>Ministar je demantirao i da će, zbog manjka liječnika, uskoro radno angažirati zaražene liječnike bez simptoma u skafanderima. Kazao je da zasad to nije opcija, ali i objasnio da se ta ideja rodila u Europi o tome što napraviti ukoliko dođe do nestašice liječnika.</p><p>"Nadam se da do toga neće doći, ali to sve ovisi o ponašanju građana. No ako bi se u krajnjoj nuždi i angažirali, takvi bi liječnici radili bi isključivo s Covid-19 bolesnicima", rekao je dodavši da su u tom slučaju i pacijent i liječnik zaraženi.</p>