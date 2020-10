Korona redari kreću u akciju: Na terenu bi trebali biti već sutra!

<p>Pomoćnik ministra unutarnjih poslova <strong>Damir</strong> <strong>Trut </strong>za RTL Danas komentirao je prvi dan strožih jesenskih mjera u borbi protiv korone i otkrio je kada s radom počinju korona redari.</p><p>Za početak je objasnio da su korona redari jedna od mjera propisanih preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), to su osobe koje odrede vlasnici ugostiteljskih objekata i njihova zadaća je provoditi epidemiološke mjere HZJZ-a.</p><p>- Korona redari su jedna od propisanih mjera od strane HZJZ-a, to su osobe koje odrede vlasnici ugostiteljskih objekata i njihova zadaća će biti paziti na provođenje epidemioloških mjera, a oni će već od sutra, od kada počinju nove mjere, početi raditi - poručio je Trut. </p><p>- Oni su dužni određivati ih već od sutra od kada kreću najnovije mjere, preporuke, znači - svaki objekt koji ima više od 50 osoba, na svakih 50 osoba mora imati jednog korona redara - dodaje.</p><p>Situacija na terenu prvi dan provođenja strožih mjera je, kako kaže, uredna. Danas su, otkriva Trut, imali 258 nadzora, iz čega je 16 kršenja, koja su nepridržavanje razmaka i nenošenje maske te nenošenje maske na pravilan način u objektima.</p><p>- Kazni nije bilo, samo usmenih upozorenja - kazao je Trut, a objasnio je da 'kazne mogu dobiti svi oni koji krše mjere koje su propisane i određene odlukom Stožera civilne zaštite'. </p><p>- Ne postoji kazna za nenošenje maski jer je to jedna od odluka da se maske moraju nositi, to je odredba, to je odluka i nadzire se provođenje odluke o nošenju maske - poručuje za kraj.<br/> </p>