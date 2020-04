Na izbore u kupaćem: HDZ želi preduhitriti sezonu i pad plaća

U HDZ-u se naveliko govori kako je doista izgledno da se parlamentarni izbori održe 5. ili 12. srpnja. Krug oko premijera Plenkovića o tome ne želi reći ništa, a puštena je i priča kako premijer i šef HDZ-a nije bio sretan kad je vidio napise da planira uskoro raspustiti Hrvatski sabor.

Znakovito je ipak da o datumu izbora bez problema govore, ali ipak anonimno, uvaženi članovi stranke koji smatraju da je početak srpnja idealan datum za HDZ. Kažu da je vrh stranke odlučio pomno pratiti razvoj događaja epidemiološke slike do 11. svibnja te da se, ako sve bude u redu, ide definitivno na raspuštanje Sabora.

- Kreće kompletno otvaranje ekonomije i nakon toga raspuštanje Sabora. Nama ide na ruku i to što izbori u srpnju sprečavaju da država dođe u ustavnu krizu ako epidemija opet bukne na jesen - govori nam sugovornik koji je visokopozicioniran u HDZ-u i objašnjava kako bi se svim zastupnicima, u slučaju da epidemija ponovno eskalira na jesen, produljio mandat. A to bi, napominje, bilo jako loše jer je to pogubno za demokraciju i pitanje je za kad bi se izbori onda uopće raspisali. Spominje se 2021. ako epidemija potraje. Naš sugovornik ističe da je sasvim sigurno kako će HDZ imati dovoljan broj ruku za raspuštanje Sabora jer bi bilo nerazumljivo da oporba ne glasa za izbore.

- Pa glasali su za 72 neuspješne interpelacije i što bi sad glasovali za nastavak HDZ-ove vladavine, pa ispali bi smiješni - nastavlja naš sugovornik.

Bolje sad nego u rujnu

Drugi naš sugovornik upozorava da je pitanje hoće li ruke za raspuštanje dignuti Bandićevi žetončići. Primjerice, Milanki Opačić ili Tomislavu Sauchi odgovara da još dva ili tri mjeseca, pa i dulje, primaju saborsku plaću jer je izgledno da se neće naći na listama za idući saziv Hrvatskog sabora, a ako se slučajno i nađu, veliko je pitanje hoće li biti izabrani.

Da HDZ ima jako dobru situaciju, slavodobitno zaključuju naši sugovornici iz HDZ-a. Rejting stranci raste, a Vili Beroš, Davor Božinović, Alemka Markotić i Krunoslav Capak su nacionalni heroji koje se sve više povezuje s politikom, točnije s HDZ-om. Sam premijer je više puta naglasio da je stožer političko tijelo. Stoga ne čudi što se premijeru i predsjedniku HDZ-a savjetuje da izbore raspiše dok je narod pod dojmom odličnih rezultata spomenutog stožera. Ministar zdravstva Vili Beroš ima najbolji rejting koji je možda ikad u povijesti Hrvatske imao jedan ministar, tu je i Davor Božinović koji također sve više ubire simpatije, Capak sve više govori poput pravog političara, a Alemka Markotić ionako je još ranije stala uz HDZ. Naime, postoji videosnimka gdje šefica Imunološkog zavoda poziva da se glasuje za HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović.

- Plenković sad ima bolju situaciju nego što će je imati u rujnu. Pitanje je hoće li doći tih 25 posto turista od lani, proračun se neće puniti, a ministar Marić će se zaduživati po kamatama iznad 1,25 posto. Smanjivat će se tad i plaće u javnom i državnom sektoru, dok se one do lipnja sigurno neće dirati - govori nam sugovornik iz vrha HDZ-a.

'Milanović neće odugovlačiti'

Predsjednik Milanović ima ustavni rok od 30 do 60 dana da raspiše izbore nakon što se raspusti Sabor. U HDZ-u su mišljenja da će ih raspisati možda i krajem lipnja.

Uvjereni su: I SDP će biti za raspuštanje

Iz vladajuće stranke su uvjereni i da će SDP-ovci dignuti ruku za raspuštanje Sabora jer bi ispali smiješni kad bi glasovali za nastavak HDZ-ove vlasti