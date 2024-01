Past će još snijega. DHMZ: Kiša će se smrzavati na hladnom tlu, oprez. Na Jadranu udari bure

Ujutro i u dijelu prijepodnevna prolazno oblačnije s mjestimičnom slabom oborinom, većinom kišom, u najvišim predjelima moguće malo susnježice ili snijega, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. Ujutro se u unutrašnjosti oborina lokalno može smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Od sredine dana stabilnije i barem djelomice sunčano.

Foto: DHMZ

Slab do umjeren jugozapadni vjetar okretat će na zapadni i sjeverozapadni, duž obale na buru i sjeverni vjetar koji će navečer u Dalmaciji mjestimice biti i jak. Najviša dnevna temperatura većinom između 6 i 10, a na Jadranu od 9 do 13 °C.

Za područje Velebita, Sjeverne i Srednje Dalmacije na snazi je meteoalarm zbog udara bure, dok je za osječku i kninsku regiju zbog snijega i poledice.

Foto: DHMZ

Najhladniji minus zabilježili su jutros u 6 sati na Zavižanu gdje je -2,6 °C, a gdje je dan ranije palo i 15 centimetara snijega, podaci su Državnog hidrometeorološkog zavoda. Najviše snijega palo je u Delnicama, 22 centimetra.

Istočna Hrvatska

U prvome dijelu dana prolazno naoblačenje, mjestimice malo kiše ili snijega. Ujutro se oborina može smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Popodne sunčanije. Mjestimice umjeren jugozapadni vjetar okretat će na zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od -4 do -2, a najviša dnevna između 5 i 9 °C.

Središnja Hrvatska

Promjenljivo oblačno. U prvome djelu dana više oblaka i mjestimična slaba oborina na granici kiše i snijega koja se ujutro može smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Popodne sunčanije, ali ne i posve stabilno. Slab do umjeren jugozapadni vjetar će slabjeti i okretati na zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od -5 do -3, a najviša dnevna između 5 i 8 °C.

Gorski kotar i Lika

U noći i ujutro oblačno s mjestimičnom slabom oborinom, kišom i snijegom koji se mogu smrzavati na hladnom tlu. Popodne sunčana razdoblja i uglavnom suho. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na sjeverni. Najniža temperatura zraka od -4 do 0, a najviša dnevna između 4 i 9 °C.

Istra

Ujutro pretežno oblačno, mjestimice sa slabom kišom, a zatim smanjenje naoblake te djelomice sunčano. Puhat slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 3 do 5 °C, u unutrašnjosti Istre od 0 do 2 °C, a najviša dnevna od 11 do 13 °C.

Sjeverni Jadran

U noći i ujutro naoblačenje s mjestimičnom slabom kišom. Zatim postupno razvedravanje pa će popodne prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren jugozapadni vjetar okretat će na sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 3 do 7, a najviša dnevna većinom od 9 do 13 °C.

Dalmacija

Ujutro i prijepodne promjenljivo s mjestimičnom slabom kišom, u unutrašnjosti ponegdje i malo snijega uz mogućnost smrzavanja oborine na hladnom tlu. Popodne sunčanije, ali ne i posve stabilno. Prijepodne slaba i umjerena bura i sjeverni vjetar, popodne u okretanju na sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 3 do 7 °C. Najviša dnevna od 9 do 13 °C.