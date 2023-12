Malo snijega moglo bi biti i na istoku, na Jadranu jaka bura

Ujutro umjereno do pretežno oblačno. Slaba oborina na granici kiše i snijega očekuje se na istoku zemlje, a na moru gdjegod malo kiše. Zatim smanjenje naoblake sa zapada. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.

Vjetar uglavnom slab, u Slavoniji i Baranji umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverni vjetar, na srednjem i južnom dijelu i jak.

Najviša dnevna temperatura zraka između 2 i 6 na kopnu te od 9 do 14 °C duž obale.

Zbog jakih udara bure na Jadranu te snijega i poledice na istoku Hrvatske na snazi je žuti meteoalarm koji predstavlja potencijalno opasno vrijeme.

Foto: DHMZ

Istočna Hrvatska

Pretežno oblačno, mjestimice uz slabe oborine na granici kiše i snijega. Popodne na zapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 5 °C.

Središnja Hrvatska

Ujutro te ponovno navečer većinom oblačno, mjestimice s maglom, a sredinom dana barem kraća sunčana razdoblja. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 5 °C.

Gorski kotar i Lika

Ujutro pretežno oblačno, u Gorskom kotaru može biti i slabe susnježice i snijega. Zatim sunčana razdoblja, a navečer magla. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 2 do 5 °C.

Foto: DHMZ

Istra

U noći i ujutro promjenljivo oblačno, ponegdje je moguća slaba kiša, a prijepodne razvedravanje i zatim pretežno sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadnjak. More malo valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 3 do 7 °C, unutrašnjosti Istre od -2 do 2 °C, najviša dnevna od 9 do 12 °C.

Sjeverni Jadran

U prvom dijelu dana djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a lokalno je moguće i malo kiše. Potom razvedravanje. Puhat će do umjerena bura i sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 9 do 12 °C.

Dalmacija

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice može pasti malo kiše. Puhat će umjerena bura i sjeverni vjetar, mjestimice i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 12, na otocima i do 14 °C.