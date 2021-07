U pet županija, Novalji, Senju i Karlobagu od danas su na snazi nove, strože mjere. Mjere će biti na snazi do 15. kolovoza. Broj okupljenih bez covid potvrda ograničava se na 50 osoba, a na događajima na kojima osobe imaju covid potvrde može biti tisuću osoba.

Nužne epidemiološke mjere odnose se na Dubrovačko-neretvansku, Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku, Zadarsku, Primorsko-goransku i Istarsku županiju, grad Novalja, Senj i općinu Karlobag. Uvodi se zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 50 osoba na jednom mjestu ukoliko nemaju covid potvrdu. Ako se radi o okupljanjima na kojima sve osobe imaju covid potvrde, dozvoljen broj okupljenih je 1000 ljudi.

Posebna ograničenja uvedena su za svadbene svečanosti, gdje bez covid potvrde može sudjelovati maksimalno 15 osoba, a za sve svadbe s više od 15 osoba, sudionici moraju imati te potvrde. U barovima može biti najviše 1000 osoba. Sajmovi, drugi oblici gospodarskih priredbi na otvorenom, mogu se održavati samo uz suglasnost lokalnog i županijskog stožera.

Sportska natjecanja na kojima sudjeluju gledatelji mogu se održati ukoliko gledatelji i tehničko-organizacijsko osoblje ima covid digitalne potvrde. Organizatori svih tih događaja obvezni su najkasnije sedam dana prije održavanja okupljanja ili manifestacije poslati obavijest o namjeri organiziranja manifestacije i zatražiti prethodnu suglasnost. “Ovdje se obvezuju županijski stožeri, da odmah nakon primitka obavijesti o održavanju, provjere jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje propisani novom odlukom. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti, županijski stožeri moraju obavijestiti organizatore da se događaj ne može održati”, istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na zadnjoj konferenciji za novinare.

Za događanja s više od tisuću osoba potrebna suglasnost Nacionalnog stožera. Iznimno se mogu dopustiti događanja i okupljanja s više od tisuću osoba, no za takva okupljanja organizatori moraju tražiti dozvolu Nacionalnog stožera civilne zaštite. Stožer će dati suglasnost samo ako su ispunjeni uvjeti da županijski stožer izradi epidemiološki okvir za to događanje te da se s tim uvjetima složi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. “Ja bih više rekao da su to izuzeci, a ne pravilo”, kazao je Božinović.

Stožer je donio i novu odluku kojim se mijenjaju uvjeti za ulazak u Hrvatsku. Produljilo se trajanje valjanosti potvrde o cijepljenju i preboljenju bolesti, pa se sada može ući u zemlju ukoliko potvrde o primitku dvije doze cjepiva odnosno o preboljenju bolesti, nisu starije od 270 dana. Prema prijašnjim uvjetima, potvrda nije smjela biti starija od 210 dana. Isto tako, u odluci se precizira da putnici iz zemalja koje spadaju u 1. kategoriju moraju imati negativan nalaz PCR testa ne starijeg od 48 sati i obvezno ići u samoizolaciju, dok putnici iz zemalja 2. kategorije, pri ulasku u zemlju moraju predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili antigenskog testa koji nije stariji od 48 sata, neovisno o cijepnom statusu ili preboljenju bolesti. U te zemlje spadaju Velika Britanija, Rusije i Cipra.