Na Jadranu orkanski udari bure, na snazi je crveni meteoalarm. Na jugu kiša, u Lici moguć snijeg

Crveni meteoalarm upaljen je za područje Kvarnera i Velebitskog kanala gdje se očekuju olujni udari bure, a koja će tijekom dana slabjeti.

U Hrvatskoj će biti djelomice sunčano, u unutrašnjosti ujutro lokalno moguća magla. U Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji mjestimice više oblaka, a još ujutro na jugu može pasti malo kiše, u Lici i snijega. Vjetar na kopnu većinom slab jugozapadni.

Foto: DHMZ

Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim.

Poslijepodne bura slabi i prema otvorenom moru okreće na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 5 i 8, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije uglavnom od 13 do 18 °C.

Foto: DHMZ

Prognoza po regijama

Istočna Hrvatska

Djelomice sunčano, ujutro mjestimice uz mraz na tlu, a osobito uz rijeke moguća je i magla. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 1, a najviša dnevna oko 7 °C.

Središnja Hrvatska

Djelomice sunčano, ujutro mjestimice uz mraz na tlu, a lokalno je moguća i magla. Vjetar uglavnom slab jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, a najviša dnevna 6 ili 7 °C.

Gorski kotar i Lika

U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, u noći uz mogućnost i za malo susnježice i snijega, osobito u Lici. Od sredine dana sunčanije. Vjetar uglavnom slab. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, a najviša dnevna između 4 i 7 °C.

Istra

Djelomično ili pretežno sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Slaba do umjerena, prijepodne ponegdje jaka bura tijekom dana potpuno će oslabiti i prema otvorenom moru okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, još ujutro ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 5 i 10, u unutrašnjosti Istre između 1 i 6 °C. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 11 i 16 °C.

Sjeverni Jadran

Većinom sunčano te razmjerno vjetrovito. Umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima popodne će postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, u unutrašnjosti Istre oko 0, a najviša dnevna između 13 i 16 °C.

Dalmacija

Djelomice sunčano te razmjerno vjetrovito. U noći i ujutro u Dalmaciji uz mjestimice više oblaka može pasti i malo kiše. Umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima popodne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, ponegdje u unutrašnjosti i malo niža, a najviša dnevna između 14 i 18 °C.