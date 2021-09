Gluma na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, Poslovna ekonomija (stručni), Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, te Medicina Medicinskog fakulteta u Zagrebu bili su najpoželjniji studijski programi prema omjeru broja prijava prvog prioriteta i kvote na jesenskom upisnom roku za fakultete.

Agencija za visoko obrazovanje i znanost jučer je objavila konačne rang-liste na stranicipostani-student.hr, uz napomenu kako je u jesenskom je upisnom roku bilo ponuđeno 749 studijskih programa s ukupno 15.095 upisnih mjesta. Prijavilo se 6105 kandidata, a pravo upisa ostvarilo ih je 4064. To znači da je 11.031 mjesto ostalo nepopunjeno.

Kako podsjećaju iz AZVO, prema podacima Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ljetnom upisnom roku ponuđena su bila 894 studijska programa s ukupno 40.171 upisnim mjestom. Prijavilo se 32.090 kandidata, a pravo upisa ostvarilo ih je 26 403.

Ukupno najveći broj prijava prvog prioriteta imali su studijski programi:

1. Medicina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2. Gluma, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

3. Pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Jesenski rok prvi put u 20 godina

A unatoč ovako velikom interesu za studij, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prvi put u 20 godina nije popunio svoju kvotu. Kako je objavio Jutarnji, od 300 mjesta na prvoj godini zagrebačke Medicine, na ljetnom i jesenskom roku upisano je 287 studenata. Ostalo je slobodnih 13 mjesta zbog nedovoljno dobro napisanih prijamnih ispita. Nakon vrlo mnogo vremena morali su provesti prijamni i na jesenskom roku. Za upis na medicinu prijavilo se oko 800 kandidata, što je uobičajen broj.

- Mislim da je razlog tome što djeca nisu išla na nastavu uživo, nisu pisali testove i zapravo nisu stekli rutinu - rekla je prodekanica Medicinskog fakulteta Jasna Lovrić.

Ona smatra da su i kriteriji za prolazak na ovogodišnjoj državnoj maturi bili “sramotno niski”.

Rijeka nema prijamni

- Mi smo odmah na ljetnom roku Medicinskog fakulteta popunili kvotu, no bilo je predviđeno da će se neki studenti ispisati radi upisa u Zagreb, te smo opet otvorili studijski rok - kazala nam je u ponedjeljak Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete Sveučilišta u Rijeci. Na to jedno mjesto bilo je 120 prijava.

Medicinski fakultet u Rijeci upisuje studente prema rezultatima državne mature. Kako kažu, nisu primijetili da im je veća “navala” studenata ove godine. Rijeka upisuje oko 130 studenta.

- Prijamni ispit nije loš, ali mi stavljamo naglasak na državnu maturu, za koju smo podigli prag, odnosno, tražimo A razinu. Rezultati upisa na Medicini ne čine mi se zabrinjavajući, no može biti da su bolji studenti odabrali druge fakultete - kaže nam Ivana Marić, prodekanica za nastavu.

Analize tek krajem listopada

Na novootvorenom smjeru farmacije riječko je sveučilište kvotu popunilo u ljetnom roku.

Na upit jesu li maturanti imali lošije rezultate kaže kako na području PGŽ za sad još nisu rađene takve analize.

- Nije smisleno raditi takve analize dok ne završe svi upisi, uključujući i one diplomske, a to će biti krajem listopada tj. početkom studenog - kazala je Marta Žuvić, prorektorice za studije, studente i osiguranje kvalitete Sveučilišta u Rijeci.

Inače, ove godine je studij medicine pokrenut i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Njihova je kvota oko 40 mjesta, te u jesenskom roku imaju otvoreno jedno mjesto. S HKS-a nam nisu odgovorili na upit o upisu njihovog studija medicine.