Na Katedralu su se popeli na križu: Lakše je nego s košarom

U petak malo iza 6.00 sati ujutro, alpinisti su postavili zamjenski križ na južni toranj Katedrale.

Postavljanje je trajalo malo više od sat vremena.

- Jako smo zadovoljni, sve je dobro prošlo. Sada ćemo ga još malo učvrstiti i onda idemo dalje sa drugim zadatcima - rekao nam je arhitekt Damir Foretić koji od počeka radi na sanaciji Katedrale nakon potresa.

Prije no što su se jutros na toranj popeli alpinisti, prošli su tjedan stavljali kapu i ispod toga postavljali olovne ploče kako bi učvrstili kamen i čeličnu ploču koja je pričvršćena za kamen i zadnji red tornja drži učvršćenim.

- Tijekom tjedna su nam bile takve vremenske prilike da nismo uhvatili pravi trenutak da to napravimo. Malo smo poranili, ali uspjeli smo uloviti prozor vremena u kojem nije bilo vjetra - kaže.

Iako su križevi postavljeni i s tornjevima je posao za sada gotov, čeka ih još puno posla.

- Na južnom zvoniku na skeli imamo preko pet kubika kamena koji je pao zajedno s južnim dijelom zvonika. Imamo slomljenu skelu, slomljene platforme i dijelove na južnom zvoniku koje moramo vratiti i napraviti plombu za neke od elemenata koji su popucali. Također, otraga na apsidi imamo dvije kupole iznad stubišta koje su se kompletno rastavile. Posao je daleko od gotovog - objašnjava Foretić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vrh sjevernog toranja koji je skinut sada se nalazi u dvorištu Katedrale i za sada tamo stoji kao spomenik.

- Prvenstveno ćemo ići na to da se Katedrala stavi u funkciju. Kada će to biti, još uvijek ne znamo, ali to će nam biti prioritet, pa tek kasnije onda vraćanje tornjeva na Katedralu i ostali radovi - kaže.

Ipak, nakon danas se lakše diše.

- Imamo ponovno Katedralu sa svoja dva prepoznatljiva križa. Mislim da je to simbolički za Zagreb, vjernike i za sve nas, dosta bitna stvar - izjavljuje.

U odnosu na postavljanje križa na sjeverni toranj, današnji su uvjeti bili nešto bolji.

- Uvjeti su bili gotovo isti, jedino što smo tada radili po danu, a sada smo to napravili nešto ranije. Dečki su htjeli biti sigurni da nas vjetar danas ne poremeti jer smo imali promjenjivo vrijeme cijeli tjedan - kaže.

Nakon postavljanja križeva, slijedi postavljanje olovne kugle u južni toranj.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Taj posao se radi s unutarnje strane. Već su pripremljeni svi nosači i kugla će se zategnuti kao i u sjevernom tornju i biti postavljena u funkciju - priča.

Današnje postavljanje križa bilo je nešto drugačije nego postavljanje na sjeverni toranj jer su se alplinisti ovaj put na toranj dizalii bez košare, sjedeći na križu.

- Dobar je osjećaj, ali navikli smo na ove visine. Ovo je jedino malo drugačije izgledalo jer nije bilo košare. Morali smo biti stvarno brzi zbog vjetra koji će se dići kasnije kroz dan. Trebali smo imati savršenu pripremu - objasnio je alpinist

Kaže kako su današnji uvjeti bili savršeni.

- Jutros u 5.00 sati krenuli smo s pripremama jer se više nismo mogli kockati s vremenom. Cijeli tjedan je bilo loše vrijeme, tako da smo danas ranom zorom krenuli - objašnjava.

Alpinisti su se prvo s križem digli na Katedralu gdje su na metalnu kapu koju su namontirali prošli tjedan postavili križ. Na križu postoje još četiri stabilizatora koja su učvrstili na kapu. Iz daljine su ih vodila dva geodeta koja su sve nadgledala s Europskog trga, kako bi sve prošlo bez greške, a križ bio postavljen okomito ravno.

- Osobno mi je jednostavnije bilo popeti se ovako nego u košari jer kod košare ima puno različitih gurtni. Ovo smo sada pojednostavili kako bismo što prije obavili posao prije nego dođe vjetar- kaže.

Najveća visina na kojoj su do sada radili bila je 200 metara, kada su radili inspekciju dimnjaka na Borovju. Ipak, za visinu od 100 metara imaju poštovanje.

- Nakon neke visine vam je svejedno. Bilo to 100, 200 ili 300 metara, samo ih treba poštovati - zaključuje Zoran.

