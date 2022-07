'Na kraju ću ja Vučića odvesti za ruku u Jasenovac. Ustaša u RH je malo, četnika u Srbiji puno'

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak da je projekt Pelješkog mosta, kao prvi veliki hrvatski projekt sa Europskom unijom, tehnički bio gotov do kraja 2015. godine a ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ga je naslijedio kao resorni ministar.

"Butković je zaslužan. Butković je odradio dobar posao", rekao je ironično Milanović u Rijeci upitan o jučerašnjoj izjavi ministra Butkovića kako neke njegove (Milanovićeve) izjave o Pelješkom mostu nisu bile korektne.

Rekao je kako su u vrijeme dok je bio premijer okolnosti za izgradnju mosta bile katastrofalne. "Morali smo prvo odustati od lažnog projekta mosta, bez novaca, sa ugovorima koje je HDZ-ova vlada sklopila s hrvatskim izvođačima, koji od sredine 2010. prestaju raditi na gradilištu jer ih nitko ne plaća", rekao je i upitao zašto se time nije bavilo Državno odvjetništvo.

Pola godine nakon raskidanja svih ugovora, rekao je, prionuli su realizaciji mosta kao prvog velikog hrvatskog projekta sa EU koji je bio tehnički gotov do kraja 2015. "Tu dalje jedino možemo govoriti o nekakvim organizacijskim potezima Olega Butkovića koji je naslijedio taj resor. Sve je bilo gotovo"; rekao je Milanović koji je sudjelovao na otvorenju ELSA Ljetne pravne škole na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Upitan o nezadovoljstvu branitelja koji nisu pozvani na otvorenje Pelješkog mosta odgovorio kako ne zna za to. "Ne znam tko je pozvan. Vjerojatno nisu uz nogu Plenkoviću i HDZ-u i njihovi. To je jedini razlog", rekao je.

Smatra kako se branitelje treba pozvati, posebice one autentične. "Trudiš se uvijek pozvati te ljude, posebno one koji su autentični. A većima je autentična. Ima par blefera, ali većina je autentična. To su ljudi koji su doprinijeli jako puno", poručio je.

Komentirao je i situaciju u BiH i Plenkovićev posjet.

- Njegov posjet ne znači ništa. Kod njega je sve u funkciji PR-a i dojma. Apsolutno sve. Naravno da nitko od nas nije imun na to. Trudiš se ostaviti nekakav dojam. Međutim, koji je smisao ovog posjeta? Dobrodošao i ne mogu se uplitati na bilo koji način. Logično je da hrvatski premijer ide tamo - kazao je Milanović, prenosi RTL.

- Ali sada nakon što je visoki predstavnik najavio nekakve promjene. Ipak se može. Mjesecima se šuti. Visoki predstavnik ipak može, kad hoće. Nažalost, tu se ipak moram složiti sa Srbima i Dodikom jer su tu u pravu - nije ga izabralo Vijeće sigurnosti. Sustav tako funkcionira - dodao je Milanović komentirajući najnovije poteze Visokog predstavnika.

Osvrnuo se i na Vučića

Predsjednik se osvrnuo i na posljednje komentare srpskog predsjednika Vučića.

- Dajte da prvo raščistimo tajming pada ukrajinskog aviona sa srpskim oružjem i Vučićeve eskapade. Činjenica je da je danima prije pada aviona Vučić pripremao svoj put u Jasenovac i da vjerojatno nisu namjerno srušili avion. Nije povezano jedno s drugim. No nije se radilo kako se trebalo raditi. Radilo se potajno preko posrednika. Bio sam detaljno o tome obaviješten cijelo vrijeme, ali nisam o tome govorio - kazao je Milanović.

- Gospodin Vučić je to trebao službeno najaviti. To je normalno da se tako napravi. On je prvi srpski predsjednik koji je to tražio. Vučić u zadnje vrijeme vidim da balansira svoje izjave pa i oko tog mita da je u Jasenovu stradalo 700.000 ljudi, pa nije ni blizu. Šta 90.000 ljudi nije dosta? Ako želiš konkretan susjedski odnos, pa daj doprinesi tome - rekao je Milanović.

- Što se tiče odlaska u Jasenovac, na kraju ću ga ja tamo odvest za ruku ako ne bude išlo drukčije - dodao je Milanović.

- I pazite, govoriti da je hrvatska vlast ustaška. Pa baš nije. Ustaša ima jako malo u Hrvatskoj, ali četnika u Srbiji koliko hoćeš - dodao je.

