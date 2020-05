Na letu 41 putnik više nego su tvrdili. Zaražen i član posade?

Kobni let 2. svibnja iz Frankfurta za Zagreb proteklih je dana postao novi izvor zaraze korona virusom u Hrvatskoj. Podsjetimo, 14 zaraženih povezuje se s tim letom. Njih čak devet su radnici tvrtke Đuro Đaković Montaža iz Slavonskog Broda, koji su se vraćali iz Švedske.

Danima se tvrdilo da su na letu aviona kompanije Croatia Airlines bila ukupno 74 putnika. Ipak, iz Nedjeljnog Jutarnjeg tvrde da su proveli istragu o letu i saznali da je na letu bilo bitno više osoba, njih čak 115.

Navode o većem broju putnika potvrdio nam je i jedan putnik od kojeg smo dobili ekskluzivne fotografije iz aviona.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest iz 'korona aviona' Frankfurt-Zagreb

- Kažu kako nas je bilo malo više od 70, no meni je izgledalo puno više. Ušao sam u zrakoplov negdje u sredini i vidio kako se ljudi guraju jedni među druge. Svi redovi, do 22., bili su puni. Zadnja tri su, iz meni nepoznatog razloga, ostavili prazna. Kad sam vidio da više nitko ne ulazi, prebacio sam se straga i možda me to spasilo, kaže nam zabrinuti putnik. Prisjetio se kako su doslovno svi, osim jednog putnika, imali maske na letu. Taj jedan imao je nešto što je nalikovalo na maramu i svi su se trudili zaštititi se - kaže putnik i dodaje da su svi izgledali zdravo.

Krunoslav Capak na presici kaže da ih je bilo 74 na letu

- Imamo situaciju u kojoj su se vratile 74 osobe, zajedno s članovima posade. Među njima je bilo više radnika Đure Đakovića koji su se vraćali iz Švedske. Među njima se prvi razbolio 5. svibnja i sad ih imamo devet. Osim njih, u Zadru je jedna osoba koja je putovala tim avionom i u Sisku druga te jedan strani državljanin koji je doputovao tim avionom u Istru. Svi ostali su kontaktirani, neki među njima još nisu pronađeni, niti se zna gdje se nalaze, ali upozoreni su i određena im je mjera samoizolacije - rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak 12. svibnja na redovitoj konferenciji za medije.

- Ukupno je na navedenom letu bilo 115 osoba od čega je 10 osoba napustilo Hrvatsku - odgovorila je Jutarnjem dr. Zvjezdana Lovrić Makarić, koja je kao epidemiologinja zadužena za taj let. Potom se oglasio i Capak i rekao da je došlo do nesporazuma.

- Jedan kolega radio je skupinu od 74, a to je skupina iz koje su proizašle sve dosad oboljele osobe. Drugi kolega radio je skupinu od 41 osobe iz koje zasad nema pozitivnih. Kolege su sve vrijeme u koordinaciji, a moj primarni interes i dalje je skupina od 74 iz koje su zasad proizašli Covid pozitivni - rekao je Capak.

Navodno je zaražen i jedan član posade

Na upite naše novinarke, na redovnoj presici Stožera odbili su odgovoriti na to pitanje.

- Ne bih odgovorio na to pitanje zbog GDPR-a - odgovorio je Davor Božinović.

- Nema potrebe da se ponavljam, ne bih o tom - rekao je Božinović na pitanje jesu li zaraženi i piloti s leta iz Frankfurta.

Kada je riječ o pritužbama putnika s leta iz Frankfurta koji su kazali da u zrakoplovu nije bilo slobodnih mjesta niti upozorenja za nošenje maski, Capak je rekao da se to treba provjeriti s avioprijevoznikom.

- Mi smo dali vrlo precizne upute koje smo prije toga iskomunicirali s jednim našim avio prijevoznikom. Oni su već imali upute od stranih kompanija, mi smo sve prepisali, pa su to pitanja za njih - rekao je.