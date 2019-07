Na letu za Zadar: Mrtvi pijani su divljali i povraćali po avionu

Aneta Zukow (24) i njen dečko Piotr Nesan (32) u Manchesteru su se ukrcali na let za Zadar i u sljedeća tri sata pretrpjeli, zajedno s ostalim putnicima, vjerojatno najgori let u životu.

Naime, kako javlja Daily Mail, na zrakoplovu je bilo nekoliko desetaka pijanih i glasnih Britanaca koji su u Hrvatsku putovali na Hard Island festival na Zrću.

Na snimci koju je snimio par vidi se glasna rulja koja se diže sa svojih mjesta, a jedan od putnika i povraća što je njegovim prijateljima bilo vrlo zabavno.

Iako su im putnici radili probleme i prije polijetanja, posada Ryanaira je ipak odlučila nastaviti s letom, a po slijetanju je hrvatska policija uhitila troje ljudi.

- Bilo je to kao da putujemo s divljim životinjama, rekla je za Daily Mail Aneta Zukow.

- Bio je to pakao i najgori let u mom životu. Jedini način da to opišem je kao da ste u noćnom klubu bez glazbe tisućama metara iznad površine Zemlje.

- Vikali su, skandirali i osoblje ih nije mogli primiriti. Bili su izvan kontrole. Nitko ih nije mogao smiriti, rekla je Zukow i zaključila da se radi o potpuno neprihvatljivom ponašanju ljudi koji su bili očigledno pijani već pri ukrcavanju u zrakoplov.

Pijano društvo neprikladno se ponašalo već i na aerodromu gdje su teturali, vozili se na kovčezima i pili na aerodromu u Manchesteru.

- Posada na letu iz Zadra za Manchester tražila je asistenciju policije nakon što su neki putnici počeli ometati njihov rad te ostale putnike. Zrakoplov je normalno sletio, a policija je uklonila one koji su radili probleme. Sigurnost i udobnost naših korisnika i posade su naš prvi prioritet, a slučaj je sada preuzela lokalna policija, izjavio je glasnogovornik Ryanaira za Daily Mail.