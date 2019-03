Na listi Mosta za EP su Bulj, Petrov, Čitokić, Strenja Linić...

Božo Petrov, Sonja Čikotić, Ivan Prskalo, Ines Strenja Linić, Ružica Vukovac, Robert Podolnjak, Ljubica Ambrušec, Nizhar Shoukry, Ivan Bekavac, Mato Tomljanović, Ivan Matić te Miro Bulj kandidati su Mosta koji će se boriti za ulazak u Europski parlament na izborima u svibnju.

Kratkim porukama svaki od njih se predstavio u srijedu u Zagrebu i pozvao birače da glasaju za bilo koga njih.

Od ove dvanaestorke, troje ih je široj javnosti manje poznato. Naime, Prskalo, po struci pravnik, dolazi iz Zagreba, Tomljanović, stručnjak za EU fondove, iz Dubrovnika, a Matić, kojeg su predstavili kao borca za Zrmanju, iz Obrovca.

Iako je nositelj liste, predsjednik Mosta Božo Petrov, ukoliko dobije dovoljan broj glasova za odlazak u Bruxelles, to ipak neće napraviti. Otvoreno je odmah to dao do znanja.

- Bitke za mene ovdje nisu još završene tako da će oni drugi na listi ići. A ja ću, s time što sam na listi, pokazati koliko je bitno za budućnost Hrvatske da konačno u EU Parlamenta postoji netko tko se bori za interes Hrvatske, a ne za interes političke stranke - istaknuo je Petrov dodavši kako još ne zna kojoj grupaciji ni se Most u parlamentu priključio ukoliko u njega uđe.

- Onoj koja će Hrvatsku doživljavati jednakom, zalagati se za iste teme u načela, ciljeve za koje se mi zalažemo - rekao je.

Istaknuo je kako će njegova stranka za kampanju potrošiti 1,2 milijuna kuna.

- To je i manje nego po onom bivšem zakonu, a svima onima koji su rekli da im više novaca treba da bi promovirali europska načela, to se radi da se ode na teren i razgovara s ljudima, a ne da im docirate s reklama i bilbaorda - poručio je Petrov koji očekuje da će Most osvojiti dva mandata, iako prema zadnjim anketama Most za sad osvaja jedan.

Poručio je onima koji podržavaju ovakvo stanje u zemlji, u kojoj su za dobivanje posla potrebne partijske iskaznice, u kojoj se jedna afera proizvodi kako bi se sakrila prethodna, u kojoj umirovljenici kopaju po smeću, da onda ni ne izlaze na izbore.

- A ako Hrvatsku vidite kao zemlju u kojoj mladi mogu pronaći posao, radnici imati pristojne plaće, umirovljenici ne moraju kopati po kontejnerima, ako želite Hrvatsku u kojoj imate pravo reći što želite, onda ćete izaći na izbore. Hrvatska je njima možda plijen, ali nama je domovina - poručio je Petrov.

Ovacije okupljenih simpatizera dobio je Miro Bulj koji je istaknuo kako ga nitko nije očekivao na listi.

- Političke elite u Bruxellesu su zavile Hrvatsku u crno, dvije trećine Hrvatske je prazno, dvije trećine nema liječnika, dok se pozivaju na Istanbulsku konvenciju u istom trenutku žene u dalmatinskoj zagori ne mogu izvršiti ultrazvuk dojke, nemaju hrabrosti zaštiti naše ribare, poljoprivrednike, ljudi odlaze, prodavat će se naša zemlja strancima. Jesu li to naši snovi? Oni su se borili za sebe, fašistu Tajanija, Junckera koji ih štipka po briselskim hodnicima. Izađimo na izbore i uzmimo im mandate. Mi ćemo se boriti da Srbija plati ratnu štetu Hrvatskoj, a ne da budemo u koaliciji sa čelnikom Vučićem. Borimo se zajedno - zagalamio je Bulj i zaradio pljesak.