Na mjestu gdje je Kamenički usmrtio Nadicu i Lauru sada su kamere. Dvije godine prekasno

Nakon tragične nesreće koju je skirivio Marin Kamenički, ludom jurnjavom u Mercedesu, život su izgubile dvije žene. Tek nakon tragedije na tom dijelu Ilice postavil su kamere. Suđenje će mu biti zatvoreno za javnost

<p>Susjedi iz Ilice koji su prije dvije godine svjedočili tragičnoj nesreći koju je skrivio <strong>Marin Kamenički</strong>, i dan danas dobro pamte horor koji se odvijao kasno navečer. Svjedoci su bili i učestalih divljanja po cesti, no danas je sasvim druga priča jer vozači voze po propisima.</p><p>Nažalost, rijetki vjeruju da je tragična nesreća 'opametila' vozače, već da su za to zaslužne nadzorne kamere koje su postavljene točno na mjestu tragedije prije nekih godinu dana. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U utorak počelo suđenje Kameničkom </strong></p><p>- One su postavljene prije nekih pola godine, možda godinu, i od tad je posve mirno, koliko može biti. Primijetio sam da automobili više ne jure kao prije, drago mi je da je policija reagirala ovaj put i da će Kamenički do kraja života biti iza rešetaka. Tužno je što je trebalo čak dvije godine da se cijeli slučaj pokrene - ispričao nam je mladi mehaničar u obližnjoj automehaničarskoj radnji koji se jako dobro sjeća jutra kad je došao na posao, a u dvorištu zatekao policajce i forenzičare. </p><p> </p><p>- Mislim da je upravo tu, ispred radnje izgubio kontrolu nad vozilom i udario u rub ceste, a kasnije znamo što je bilo - rekao nam je kratko pa se vratio svom poslu. </p><p>Starija susjeda kojoj se nesreća dogodila doslovce ispred kuće, potvrđuje nam da je danas puno mirnije nego što je bilo nekad. </p><p>- Ni ne sjećam se više koliko je nesreća bilo na ovom dijelu, no ove se itekako dobro sjećam. Strašno je to bilo... Pa ovo vam je luda cesta, kao da su vlasti zaboravile na ovaj dio grada. Svako malo se dogodi neka nesreća jer je izuzetno prometno, možete vidjeti i sami. Tu i djeca idu u školu svaki dan, ima i puno biciklista... No, u posljednjih godinu, dvije, nisam primijetila da se toliko juri kao nekad, vjerojatno je najviše zaslužna kamera koja im ne omogućuje da voze brže nego što bi trebali - rekla nam je. </p><p>Susjedi se slažu da je to trebalo napraviti puno prije, jer onda možda ne bi došlo do tragedije poput ove. </p><h2>Kameničkom sude iza zatvorenih vrata</h2><p>A zbog te tragedije Marinu Kameničkom (22) danas je počelo suđenje za prometnu nesreću u zagrebačkoj Ilici u kojoj su 23. kolovoza 2018. poginule dvije žene. Sutkinja Irena Kvaternik isključila je javnost sa suđenja zbog zaštite osobnog i obiteljskog života optuženog jer je u trenutku počinjenja djela Kamenički bio mlađi punoljetnik. </p><p>- Svi koji ostanu na raspravi, moraju kao tajnu čuvati sve što na njoj saznaju, a ako to iznesu, to je kazneno djelo - upozorila je sutkinja. Naime, odvjetnici Nikola Mandić i Ivan Stanić, branitelji Kameničkog, u zahtjevu za isključenjem javnosti naveli su kako je Kamenički sudjelovao u nesreći kao mlađi punoljetnik jer je imao 20 godina, a sad ima nepune 23 godine.</p><p>Nakon tog događaja on i njegova obitelj trpjeli su golemi i agresivni interes javnosti, tvrde odvjetnici, a u međuvremenu je postao otac te živi sa suprugom i njezinim maloljetnim djetetom. Okolnosti su drugačije te kako bi zaštitio svoj osobni i obiteljski život, ustvrdili su, zatražili su izuzeće javnosti. Tužiteljica Albina Tisanić bila je suglasna s tim da se iz rasprave isključi javnost “jer će tijekom rasprave biti iznošene osobne i obiteljske prilike mlađeg punoljetnika”.</p><p>U sudnici su bile i sestra i kći poginule Nadice Hoflinger (64). Ona je bila suvozačica u Astri u koju se Kamenički 23. kolovoza 2018. zabio Mercedesom C63 AMG nad kojim je, vozeći 195 km/h na dijelu ceste na kojem je dopušteno 50 km/h, izgubio kontrolu i udario u Astru. Poginula je i njegova suvozačica Laura Stelio (23).</p>