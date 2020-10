-\u00a0Ko\u0161talo nas je to nekih logi\u010dnih tro\u0161kova koji uz to idu, \u0161to razumljivo spada u poslovni rizik. Samo \u0161to Hrvatske vode sad imaju s tim? Na mjestu gdje nema ni vode ni odvodnje, gdje oborinske vode stvaraju kratere koje sami saniramo ve\u0107 skoro 20 g, gdje ne postoje nikakve ni hrvatske ni bugarske vode, mi smo odlu\u010dili pro\u0161iriti poslovne kapacitete - pi\u0161e \u0160ulji\u0107 i nastavlja.

'Na mjestu gdje nema vode, Hrvatske vode naplatile su čak 180.000 kuna. Što imaju s tim?'

Hrvatske vode jutros su nam sa računa skinule 180 000 kn zaduženja po dozvoli za koju nismo sigurni hoćemo li je konzumirati, piše poduzetnik Boris Šuljić i pita se što su im konkretno naplatili

<p>Vlasnik hotela, restorana i vinarije Boškinac, Boris Šuljić, na Facebooku je danas komentirao spornu situaciju s Hrvatskim vodama i šokantnim troškom koji su naplatili, a radi se o 180.000 kuna.</p><p>Kako piše Šuljić, planirali su proširenje hotela i vinarije i za to ishodili građevinsku dozvolu, ali zbog situacije s korona virusom i neizvjesnostima oko turizma, kaže da su odlučili pričekati još neko vrijeme sa svime. </p><p>- Koštalo nas je to nekih logičnih troškova koji uz to idu, što razumljivo spada u poslovni rizik. Samo što Hrvatske vode sad imaju s tim? Na mjestu gdje nema ni vode ni odvodnje, gdje oborinske vode stvaraju kratere koje sami saniramo već skoro 20 g, gdje ne postoje nikakve ni hrvatske ni bugarske vode, mi smo odlučili proširiti poslovne kapacitete - piše Šuljić i nastavlja.</p><p>- Građevinska dozvola je u mirovanju i imamo još cca 2 g da ju konzumiramo. Možda na kraju i nećemo. Međutim Hrvatske vode , još jedna hrvatska fantomska praona novca, leglo političkog klijentelizma i korupcije, jutros su nam sa računa skinule 180 000 kn zaduženja po toj građevinskoj dozvoli, za koju mi još nismo sigurni da li ćemo je konzumirati. Oni su se naplatili jer postoje zakoni koji im to omogućavaju. Što su nam konkretno naplatili? - pita se Šuljić.</p><p> </p>