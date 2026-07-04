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BITKA ZA SUD PLUS+

'Na najodvratniji način iživljavali su se nad jednom ženom. Vikali su na nju!'

Piše Hrvoje Zovko,
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'Na najodvratniji način iživljavali su se nad jednom ženom. Vikali su na nju!'
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Ana Horvat Vuković, profesorica prava i kandidatkinja za Ustavni sud, svojom je argumentacijom doslovno ‘pomela pod’ s naprasitim Sanaderom i Mažarom koji su prilično tanki u logici i znanju

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