Ana Horvat Vuković, profesorica prava i kandidatkinja za Ustavni sud, svojom je argumentacijom doslovno ‘pomela pod’ s naprasitim Sanaderom i Mažarom koji su prilično tanki u logici i znanju
BITKA ZA SUD PLUS+
'Na najodvratniji način iživljavali su se nad jednom ženom. Vikali su na nju!'
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Priča o izboru troje ustavnih sudaca i sutkinja, kako stvari stoje, nastavit će se i nakon ljeta. Oporba, točnije SDP i Možemo!, koji zajedno nastupaju u rovovskoj borbi za Ustavni sud s HDZ-om, primijenili su, čini se, novu taktiku u ovoj beskonačnoj priči.
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