Na najveću proslavu početka škole dolaze i Zdravoljupci

Oni su jednostavno savršeni. Pjevaju, plešu, kuhaju, educiraju, zabavljaju... oni su pravi Zdravoljupci! Pridružite se veseloj družini Zdravoljubaca na Pikniku za školarce 15. rujna kojeg četvrtu godinu zaredom 24sata organizira na atraktivnoj lokaciji na Zagrebačkom velesajmu u sklopu Growing up festivala koji se održava od 14. -16.9.2018.

Growing Up novi je sajam radosti bez granica za djecu i roditelje s namjerom stvaranja interaktivne platofme za bebe, djecu i mladež do 17 godina na kojoj proizvođači, distributeri i relevantne obrazovne institucije predstavljaju kvalitetno i sadržajno odrastanje, a djeca će dobiti priliku prezentirati svoje vještine i kreacije.

Foto: Piknik za školarce Zdravoljupka Jagoda upoznat će ih sa Sarom Paradžik i zborovima Zagrepčanke i dečki, Bajka, Kikići, Pahuljice. Zdravoljupka Banana, kao iskusna sportašica, ispitat će talente djece za različite sportove od mačevanja i karatea do hula hoopa i rolanja. Za odvažne, tu je snažni Zdravoljubac Češnjak koji će podučavati o zaštiti i sigurnosti. Mališani će se upoznati s policijom, vatrogascima...

Foto: Piknik za školarce Bit će tu svega - od robotike do zdrave prehrane, od Joomboos meetupa do izviđača. Posjetitelje očekuje više od deset sati programa i više od stotinu izvođača. Učit će se plesni koraci, preskakati uže i prepreke, uređivati djevojčice za princess party, a moći će se sudjelovati i u gastro showu sa Zdravoljupcima te pokazati svoje kreativne vještine slaganja maštovitih obroka od voća i povrća. Uz to, Zdravoljupci i njihovi frendovi s Joomboosa: Two Crazy Beauties, Fran i Borna i Nika Pavičić smislili su različite izazove u koje je školarci mogu uključiti.

Za djecu koja dođu u Disney kostimima ili uređeni kao princeze i kraljevići, Jana priprema super iznenađenja i nagrade, a Piko u suradnji s gastro znalcem Nebojšom Vukadinovićem organizira natjecanje u izradi omiljenog sendviča. Poznati Youtuber LayZ upoznat će djecu s Gospodinom Rajkom iz Zvijezda ketchup spota, koji će provjeriti njihovu sportsku kondiciju, a najbolje nagraditi slasnim zalogajima. Organizator festivala je 24sata, generalni partner Konzum, a ostali partneri su: Zvijezda, Jana, Pik i Sport Vision.

Foto: Piknik za školarce Sve novosti o festivalu pratite na Facebook stranici.

A kako do Zdravoljubaca?

Upoznajte bananu Belu, patlidžana Patrika, krušku Klaru, brokulu Branka, jagodu Janu, mrkvu Mirka i češnjaka Luku! Za svakih potrošenih 50 kn u Konzumu, dobit ćete jednu naljepnicu. Sakupite 40 naljepnica i kupite plišanu igračku Zdravoljupca za 10 kn. Ako sakupite 20 naljepnica, plišanu igračku možete kupiti za 50 kn. Redovna cijena plišane igračke, bez naljepnica je 115 kn. Naljepnice možete sakupljati od 23.8. do 28.10., a plišane igračke kupiti do 12.11. ili isteka zaliha.

Foto: Piknik za školarce

Plus! Sudjelujemo u velikoj akciji "Torbake za đake" gdje prikupljamo torbe za učenike, ponajviše prvašiće, koji su ovu školsku i nastavnu godinu započeli bez osnovnog školskog pribora. Svi koji žele podržati ovu akciju mogu poslati novu ili korištenu školsku torbu mogu je donijeti u subotu na Piknik za školarce ili poslati poštom na adresu: POU KORAK PO KORAK, ILICA 73, 10000 ZAGREB.

