Na našim izborima ne odlučuje visina plaća, cijena goriva ili inflacija. Izbori su stvar srca

Ciklus je već posve predvidiv, kao dan i noć, plima i oseka. Idućih nekoliko mjeseci, do izbora, dizat će se nacionalne tenzije. Izbori u Hrvatskoj u velikoj su mjeri stvar srca, nije to Amerika u kojoj o pobjedniku odlučuju visina plaća, cijena benzina, razina inflacije i standard građana. Sad će sve vrvjeti etničkim pitanjima, plamtećim domoljubljem, optužbama za izdaju, najavama uhićenja, prijetnjama migrantima, koje u zadnje vrijeme idu do spominjanja postavljanja minskih polja i najave korištenja vatrenog oružja. Hrvatski izbori uvijek su dramolet, vrtlog induciranih emocija, s donekle nepredvidivim krajem.