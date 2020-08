Na ovim dubrovačkim plažama nemojte se kupati, nisu čiste...

Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plažama Šulić, Danče, Hotel Bellevue i Hotel Rixos prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli

<p>Na dubrovačkim plažama Šulić, Danče, Hotel Bellevue i Hotel Rixos u utorak je more onečišćeno fekalijama, tj. bakterijom Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje, izvijestili su u srijedu iz dubrovačko-neretvanskog županijskog Zavoda za javno zdravstvo.</p><p>Još se čekaju rezultati uzorkovanja na plažama u uvali Sumartin i Vis 2, navode iz županijskog Zavoda.</p><p>Onečišćenje fekalijama potvrđeno je ispitivanjem kakvoće mora na tim kupalištima tijekom sedmog ispitivanja kakvoće mora za kupanje u sezoni.</p><p>- Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plažama Šulić, Danče, Hotel Bellevue i Hotel Rixos prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli. Uzimanje uzoraka mora ponavljat će dok ne prestane onečišćenje - ističu iz Zavoda.</p><p>Inače, još 13. kolovoza fekalijama je prvi put ove sezone onečišćena plaža u uvali Sumartin, a 17. kolovoza županiji Zavod je proglasio prestanak tog onečišćenja.</p><p> Međutim, u srijedu je primijećeno da je more na toj plaži zamućeno te da su vidljivi suspendirane tvari, biljni otpad i komadići WC papira. Zato su uzeti dodatni uzorci, kao i na susjednoj plaži Vis 2.</p><p>Problem s fekalijama zabilježen je i u Korčuli, gdje je 11. kolovoza na plaži Hotela Park utvrđeno onečišćenje fekalijama, koje se 14. kolovoza proširilo i na susjednu gradsku plažu Banje. Iz Zavoda su prestanak onečišćenja na plaži Hotela Park proglasili 17. kolovoza, podatci su županijskog Zavoda za javno zdravstvo.</p>