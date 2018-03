Nakon izbacivanja iz SDP-a Mirando Mrsić pojeo je grah s potpredsjednikom stranke Zlatkom Komadinom. Stranački drugovi našalili su se kako su se okupili na “posljednjoj večeri”.

- Pitao sam Komadinu: ‘Tko je Juda?’. Nije mi odgovorio, ali nije ni trebao - prepričao je Mirando Mrsić posljednje trenutke u zgradi na Iblerovu trgu. Istraživanje koje pokazuje da je među SDP-ovim biračima najpopularniji Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid), dok je Davor Bernardić njihov treći izbor, za Mrsića je dokaz da aktualnom šefu SDP-a nedostaje liderstva, odlučnosti i sposobnosti. - Odlika lidera je poticati kritičko mišljenje i slušati ga, kako bi donosio bolje odluke. Tko to guši, nije lider nego autokrat. Takav način vođenja stranke u konačnici dovodi do kraha i raspada - kazao je. Ne dođe li do promjena, Mrsić upozorava kako stranku čeka sudbina socijaldemokrata u Europi, koji su marginalizirani ili su nestali s političke scene. Napominje da je SDP izgubio mlade i glasače srednje dobi, ali i da im povjerenje daje sve manje visokoobrazovanih ljudi.

- Odavno zvone zvona za uzbunu. SDP je na putu da postane irelevantna i marginalizirana stranka. Ovakav SDP ne može biti predvodnik demokratizacije društva jer nije sposoban demokratizirati ni sebe - ustvrdio je Mrsić. S obzirom na mnoge pozive i poruke podrške članstva, siguran je da se njegovim isključenjem neće zaustaviti proces provjetravanja, nakon kojeg najavljuje povratak. - Taj trenutak će doći vrlo brzo. Ova godina bit će kritična za SDP. Stranka ne može na izbore za Europski parlament s ovakvim rejtingom i vodstvom, jer će doživjeti debakl - upozorava Mrsić. Od 17 članova predsjedništva glas za izbacivanje žestokog Bernardićeva kritičara dalo je njih devet, suzdržana je bila Biljana Borzan, a odbili su se izjasniti Arsen Bauk, Vedran Babić i Predrag Matić. Na sjednicu nisu došli Boris Lalovac, Mihael Zmajlović, Bojan Glavašević i Peđa Grbin. Na Glavni odbor od 103 stiglo je 77 članova. Za izbacivanje je bilo 40, a protiv sedam članova. - Kolege u predsjedništvu snose istu, ako ne i veću odgovornost od Bernardića. Očito čuvaju svoje pozicije i ne gledaju interes stranke i birača - poručio je Mrsić. Na Glavnom odboru bilo je i protivnika izbacivanja, ali nedovoljno da se stvori kritična masa. Peđa Grbin na Facebooku pobrojao je Bernardićeve izjave prije nego što je došao na čelno mjesto SDP-a u kojima se protivio izbacivanju ljudi iz stranke, raspuštanju ogranaka i tvrdio da se nikad nije revanšistički obračunavao s neistomišljenicima.

- Dosljednost i vjerodostojnost osnovne su pretpostavke za dobivanje ili zadržavanje povjerenja građana - napisao je Grbin.