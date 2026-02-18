Obavijesti

News

Komentari 1
LIČANI ZABRINUTI

Na prostoru napuštenog vojnog aerodroma Željava planiraju izgraditi migrantski centar?

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Na prostoru napuštenog vojnog aerodroma Željava planiraju izgraditi migrantski centar?
6
Vojni aerodrom Željava, najveći podzemni aerodrom i nekadašnja baza JNA | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Azil bi se gradio zbog obveza koje proizlaze iz europskih direktiva, a lokacija koja se spominje jest kompleks nekada jednog od najstrože čuvanih vojnih objekata u bivšoj državi

Admiral

Mogućnost izgradnje migrantskog centra na području nekadašnjeg vojnog aerodroma Željava izazvala je zabrinutost među stanovnicima Općine Plitvička jezera. Iako zasad nema službene potvrde projekta, informacija je snažno odjeknula Likom i otvorila raspravu o budućnosti tog prostora.

Azil bi se gradio zbog obveza koje proizlaze iz europskih direktiva, a lokacija koja se spominje jest kompleks nekada jednog od najstrože čuvanih vojnih objekata u bivšoj državi. Danas je taj prostor u vlasništvu države, a njime upravlja Ličko-senjska županija.

Vojni aerodrom Željava, najveći podzemni aerodrom i nekadašnja baza JNA
Vojni aerodrom Željava, najveći podzemni aerodrom i nekadašnja baza JNA | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Načelnik Općine Plitvička jezera, Hrvoje Matejčić, ističe da lokalna samouprava o mogućoj gradnji nije bila konzultirana.

- Ovo je sve neslužbeno, mogu u ovom trenutku reći da smo zabrinuti. Tražili smo od države u više navrata da prostor prepusti općini koja bi znala to na koncu konca usmjeriti u ono što smo zainteresirani, ponajprije turizam - poručio je Matejčić za Dnevnik Nove TV.

Župan Ličko-senjske županije Ernest Petry ima drugačiju viziju razvoja tog prostora. Spominje mogućnost uspostave sportskog aerodroma te druge oblike gospodarskog i infrastrukturnog iskorištavanja nekadašnjeg vojnog kompleksa.

Zrakoplov Douglas C-47 na ulasku u nekada najveći podzemni aerodrom Željava
Zrakoplov Douglas C-47 na ulasku u nekada najveći podzemni aerodrom Željava | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

S druge strane, Općina Plitvička jezera godinama predlaže prenamjenu Željave u turističko-edukativni kompleks. U planovima su se, kako navode, nalazili muzej, planinarski dom, dom za starije i nemoćne, škola i policijska postaja. Tvrde da su njihove inicijative kroz godine nailazile na odbijanja, najprije od strane države, a potom i županije.

Željava se u lokalnoj zajednici doživljava kao potencijalno turističko središte, u skladu s imidžem cijele općine koja desetljećima gradi status svjetski prepoznatljive destinacije u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'
NIGDJE KAO U ZAGREBU

Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'

Svaka mi je zemlja dala nešto važno. Australija otvorenost, Bermuda ljepotu, Kajman djetinjstvo mog sina. A Hrvatska mi danas daje osjećaj da sam tamo gdje trebam biti, zaključuje Darija Sosa
Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali
TOMISLAV KLAUŠKI

Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Josip Dabro rugao se "liberalima koji pate", a onda se pravdao da pjeva o "grobnici od zlata", a Mlinarić Ćipe logičkim vratolomijama tražio način da objasni kako Dabro "nije spomenuo Pavelića". Hrabrost ipak ima granice.
FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć
AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA

FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć

Tim Hitne pomoći izvukao je i zbrinuo vozača. Vatrogasci su spriječili potpuno zapaljenje auta i odspojili akumulator

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026