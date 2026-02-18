Azil bi se gradio zbog obveza koje proizlaze iz europskih direktiva, a lokacija koja se spominje jest kompleks nekada jednog od najstrože čuvanih vojnih objekata u bivšoj državi
Na prostoru napuštenog vojnog aerodroma Željava planiraju izgraditi migrantski centar?
Mogućnost izgradnje migrantskog centra na području nekadašnjeg vojnog aerodroma Željava izazvala je zabrinutost među stanovnicima Općine Plitvička jezera. Iako zasad nema službene potvrde projekta, informacija je snažno odjeknula Likom i otvorila raspravu o budućnosti tog prostora.
Azil bi se gradio zbog obveza koje proizlaze iz europskih direktiva, a lokacija koja se spominje jest kompleks nekada jednog od najstrože čuvanih vojnih objekata u bivšoj državi. Danas je taj prostor u vlasništvu države, a njime upravlja Ličko-senjska županija.
Načelnik Općine Plitvička jezera, Hrvoje Matejčić, ističe da lokalna samouprava o mogućoj gradnji nije bila konzultirana.
- Ovo je sve neslužbeno, mogu u ovom trenutku reći da smo zabrinuti. Tražili smo od države u više navrata da prostor prepusti općini koja bi znala to na koncu konca usmjeriti u ono što smo zainteresirani, ponajprije turizam - poručio je Matejčić za Dnevnik Nove TV.
Župan Ličko-senjske županije Ernest Petry ima drugačiju viziju razvoja tog prostora. Spominje mogućnost uspostave sportskog aerodroma te druge oblike gospodarskog i infrastrukturnog iskorištavanja nekadašnjeg vojnog kompleksa.
S druge strane, Općina Plitvička jezera godinama predlaže prenamjenu Željave u turističko-edukativni kompleks. U planovima su se, kako navode, nalazili muzej, planinarski dom, dom za starije i nemoćne, škola i policijska postaja. Tvrde da su njihove inicijative kroz godine nailazile na odbijanja, najprije od strane države, a potom i županije.
Željava se u lokalnoj zajednici doživljava kao potencijalno turističko središte, u skladu s imidžem cijele općine koja desetljećima gradi status svjetski prepoznatljive destinacije u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera.
