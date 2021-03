Situacija nije još alarmantna, ali itekako se vidi porast brojki u svakom pogledu. Broj hospitaliziranih nam je porastao za nekih 25 posto, imamo i puno više pacijenata na respiratoru nego prije nove godine, ali i dolazaka na Hitni prijem, opisuje nam stanje u KBC-u Split prof. dr. sc. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju.

A ono što zabrinjava je da je sve više, naglašava, mlađih pacijenata u bolnici.

- Prije su nam prevladavali stariji pacijenti, sad su oni ispod 70 godina i to s težom kliničkom slikom. Očito je da se radi o novom soju, gotovo polovica nasumično testiranih uzoraka nam je pozitivna na britanski soj. I ljudi se slobodnije ponašaju - kaže dr. Ivić dodajući da im se spustila i dobna granica preminulih.

U Rijeci se udvostručio broj pacijenata

A brojke novozaraženih su nam i četvrti dan iznad 1000. Pa je tako danas službena statistika prikazala novih 1186 slučajeva detektiranih PCR testiranjem.

A upravo je u Splitsko-dalmatinskoj županiji situacija najgora. U subotu su zabilježili 213 novozaraženih. Slijedi ju Primorsko-goranska županija s dva nova slučaja manje. Porast broja novozaraženih preslikava se, također, i u KBC-u Rijeka. Tamo je zadnja dva tjedna i više nego udvostručen broj pacijenata. Prije 15 dana u bolnici ih je bilo 37, u subotu 81.

- U dva respiratorna centra imamo 19 bolesnika, od čega sedam njih na respiratoru, imamo tri “obična” Covid odjela za srednje-teške i teško oboljele sa trenutno 60 bolesnika i još su nam dva pozitivna na psihijatrijskom odjelu, koji ima posebnu Covid jedinicu.

Pacijenti su nam mlađi nego u prethodnom valu, prosječna dob je sada 60-65 godina. Ako se gleda pojedinačno, sve nam je veći broj i mlađih od toga. A umiruje što su procijepljeni umirovljenici u Domovima - kaže nam ravnatelj KBC-a Rijeka, prof. dr. Alan Ružić.

Zbog sve većeg priljeva novih Covid pacijenata posljednjih dana morali su otvoriti i dodatne odjele na ginekologiji.

- Mi stalno imamo rezervne kapacitete, uvijek imamo jedan odjel koji smo spremni otvoriti u roku par sati. Prošli tjedan smo na odjelu ginekologije otvorili još jedan odjel za Covid bolesnike i dodatni respiratorni centar s 50 kreveta. Imamo Covid odjel i na pedijatriji, koji je, srećom, sada prazan - kaže.

Prof. dr. sc. Alen Protić, predstojnik Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC-a Rijeka, upozorava da su i pacijenti na respiratoru također sve mlađi.

- U ovom trenutku je kod nas trećina pacijenata na respiratoru mlađa od 60 godina. Pacijenti u respiratornim centrima su nam svi na raznim oblicima ventilacije - kaže dodajući kako je za sada situacija pod kontrolom, ali bi mogla biti i alarmantna ukoliko se nastavi pogoršavati i idućih 10 dana.

Grad Zagreb također bilježi troznamenkaste brojke novih slučajeva. Jučer njih 195. U KB Dubrava, glavnoj zagrebačkoj Covid bolnici, svakim danom sve je više popunjenih kreveta. Trenutno ih je 145, a čak njih 25 bori se za život na respiratoru. Prije par dana bilo ih je osam. Više od 60 posto pacijenata, ističe ravnatelj prof. dr. sc Ivica Lukšić, zaraženo je britanskim sojem.

Uzrok rasta su novi sojevi

- Ne radi se o dramatičnom porastu, ali porast broja zaraženih prati i rast hospitaliziranih. Vidimo promjenu u dobnoj strukturi i kliničkoj slici, među hospitaliziranima je više mlađih s težim kliničkim slikama i stanje se relativno brže pogoršava nego ranije - kaže.

Epidemiolog Branko Kolarić kao uzrok povećanja novih slučajeva zaraze navodi dolazak novih sojeva, a koji se, kaže, brže šire.

- Vidimo da se to događa i u drugim zemljama gdje je bolja procijepljenost nego u Hrvatskoj. Očekujemo da će biti više teže oboljelih u mlađim dobnim skupinama nego što je bilo u drugom valu, kod ljudi s 55, 60, 65 godina - istaknuo je Kolarić za HRT.

No, mi i dalje imamo problem s isporukom cjepiva, a i u usporedbi s drugim zemljama dobivamo ih manje od nekih koji imaju približno stanovnika kao mi. Pa je tako, primjerice, Danska sa samo 1,8 milijuna stanovnika više, do sada zaprimila gotovo dva puta više doza od nas na 100 stanovnika. Iz Vlade se pravdaju da to ovisi o tome koliko je koja zemlja kojeg cjepiva najviše naručila. Mi smo AstraZenecinog, za koje se smatralo da će prvo biti registrirano. A iako smo po broju stanovnika imali pravo na više od 20 milijuna doza, mi smo u startu kupili četiri puta manje pa su neke zemlje kupile taj višak. Neki dan smo naručili ipak još tri milijuna doza.