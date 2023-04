Na riječkom sveučilištu sve više stranih studenata: Smještaj je povoljan, a profesori pomažu

Hrvatska je sve popularniji izbor stranih studenata za studentsku razmjenu. Pokazuje to i nedavno istraživanje portala Erudera.com, prema kojem je upravo naša zemlja u vrhu članica EU priuštivih studentima. To se prije svega odnosi na povoljne školarine, oko 1000 eura na godinu, te povoljne troškove stanovanja, od 600 do 800 eura mjesečno. Za usporedbu, u Češkoj i Danskoj ti troškovi prelaze i 1000 eura mjesečno.

Pritom, strani studenti u Hrvatskoj mogu raditi povremene poslove, a to je mnogima dodatni poticaj za dolazak. Uz Zagreb, sve su popularnija i druga sveučilišta. Na riječkom sveučilištu ove akademske godine studira 317 studenata u okviru Erasmus programa. Najviše studenata dolazi iz Poljske, potom Francuske, Španjolske, Njemačke i Italije. Od 2009., više od 1900 studenata i 600 članova osoblja iz Rijeke sudjelovalo je u programu, a Sveučilište je ugostilo više od 2200 studenata i 850 članova osoblja.

'Hrana je jeftinija, ljudi jako dobri'

- Najviše studenata gotovo uvijek imaju Ekonomski fakultet i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, uz Filozofski, Pravni te Medicinski, koji svake godine ima velik broj studenata na stručnoj praksi. Svi su naši fakulteti vrlo aktivni u Erasmusu, općenito smo vrlo atraktivna destinacija i broj studenata raste iz godinu u godinu. Najveća su nam reklama bivši studenti, koji po povratku s mobilnosti očito svoja odlična iskustva prenose svojim kolegama pa se s istih institucija javlja sve veći broj. Zadnjih godina čak zamjećujemo trend povećanja dolaznih u odnosu na odlazne studente - kaže sveučilišna incomeing koordinatorica Marijana Tomić Marinović-

Zašto je to tako, iz prve ruke doznajemo od zadovoljnih studentica Veronike Bogucka i Olivie Szaporda iz Poljske, Lala Tomser (Mađarska), Vanje Hristove (Makedonija) i Klaudije Petek (Rumunjska), koje snam, pune dojmova, opisuju razloge zbog kojih su odabrale baš Rijeku za svoje studije.

Sve one ističu kako je Rijeka lijep grad s toplim i susretljivim ljudima, uvijek voljnim pomoći.

- Rijeka je grad s vrlo toplim ljudima, zanimljivom arhitekturom, dobrom klimom, predivnim morem i prirodom i ono najbitnije - jako dobrim sveučilištem. Profesori su iznimno susretljivi, uvijek spremni pomoći, kao i volonteri koji su tu za nas što god da nam treba, uključujući i psihološku pomoć ako treba. Većina predavanja je na engleskom što nam pomaže kod prilagodbe. Također, predavanja su, za razliku od npr- zagreba, u manjim grupama, što je puno bolje jer omogućuje više interakcije s profesorima. Program je opsežan, a tu je i puno društvenih događanja koja omogućuju međusobno upoznavanje i druženja studenata iz svih krajeva. Kampus je jako moderan, ima i teretanu, praonicu, restoran, sve na jednom mjestu. Sobe su prostrane i udobne pa u jednom apartmanu mogu biti i 4 studetice, po dvije u svakoj sobi. Također, hrana je ovdje puno jeftinija nego kod nas, pa tko se odluči i raditi dok studira, može na prehrani uštedjeti jako puno - pričaju nam vesele studentice.

Volonteri, javite se!

Sveučilište ima mogućnost smjestiti 36 studenata u studentskim dormitorijima, no i studenti iz privatnih smještaja međusobno se druže, najviše u organizaciji udruge ESN Rijeka.

- Radi se o udruzi, koja postoji diljem Europe i koja pomaže studentima u svim aspektima prilagodbe u novu sredinu, bilo da se radi o pronalaska smještaja, prijavi na policiju, organizaciji raznih događaja, sportskih dana, edukativnih radionica, zabavnih događaja, koja studentima omogućuju međusobno upoznavanje, skalapanje prijateljstva, druženja. Budući da je Erasmus studenata svake godine sve više, koristim priliku pozvati sve zainteresirane volontere da nam se pridruže jer nas nikad dosta - kaže predsjednica riječkog ogranka ESN-a Anamaria Bolf.

Dodaje kako je suradnja s fakultetskim koordinatorima je odlična, studenti su zadovoljni nastavom, profesorima, svim aspektima mobilnosti.

Svi studenti na kraju ispunjavaju online završnu anketu u programu Europske komisije Mobility Tool te imamo razna statistička izvješća vezana za njihovo zadovoljstvo i mogu reći da riječko sveučilište uvijek ima najviše ocjene, gotovo 100% zadovoljstva studenata u svim kategorijama - dodaje Tomić Marinović iz Ureda za međunarodnu mobilnost studenata.

Riječ je o uredu uključenom u mobilnost dolaznih studenata od samog početka, kada se od inozemne partnerske ustanove zaprimi nominacija Erasmus studenata, dakle mjesecima prije same mobilnosti. Ured studentima šalje sve potrebne informacije vezane uz proces prijave, sklapanje ugovora o učenju (tzv. Learning agreement), informacije vezane uz smještaj, reguliranje boravka, zdravstveno osiguranje...

- Studentima šaljemo cijeli informacijski paket te ih povezujemo s fakultetskim koordinatorima i našom studentskom organizacijom ESN, koja nam je od velike pomoći. Svaki strani student upoznaje svog Erasmus "buddyja", našeg studenta volontera, koji mu pomaže pri nalaženju smještaja i snalaženju pri dolasku. Svake godine na početku semestara organiziramo i Welcome Dan dobrodošlice, gdje se svi upoznaju, predstavimo im Sveučilište, studijske programe, sve praktične informacije vezane uz studij i život u Rijeci - zaključuje Tomić Marinović.

