U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade. Na sjednici će govoriti o situaciji s korona virusom i aktualnom stanju vezanom uz potres. Vlada će također odlučiti o slanju donacije cjepiva najpotrebitijim državama, te donijeti zaključak u vezi s potpisivanjem ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu lijekom Veklury (remdesivir) za liječenje COVID-19 pacijenata kojima je potreban dodatni kisik.

Na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na današnji najveći broj novozaraženih od početka epidemije.

- Ušli smo u razdoblje hladnijega vremena, koje je donijelo značajniji porast broja potvrđenih slučajeva u proteklo vrijeme. Stožer prati epidemiološku situaciju i razgovara o idućim koracima koje možemo poduzimati da dodatno zaštitimo zdravlje građana - poručio je naglasivši kako je najbolja i najsigurnija mjera u borbi protiv i dalje cijepljenje. Stoga je ponovno pozvao sve da se cijepe, one koje već jesu da prime i treću dozu.

- U listopadu je zabilježeno 65.558 novih slučajeva zaraze od kojih 77 posto slučajeva nije potpuno cijepljene. Na respirator su stavljene 554 osobe od kojih 427 odnosno 77,1 posto nije cijepljeno niti jednom dozom. U navedenom razdoblju od ili sa COVID-om preminulo je 578 osoba od kojih 75 posto njih nije bilo cijepljeno. Važno je reći da su i oni koji su bili cijepljeni, a nažalost su preminuli, većinom imali komorbiditete i bili u starijoj životnoj dobi - poručio je.

Svih 22 preminulih u listopadu u dobi ispod 50 nisu bilo cijepljeni, naglasio je.

- Gotovo svaka četvrta starija osoba od 65 godina još nije cijepljena. Riječ je o više od 230.000 naših sugrađana - poručio je.

Proteklih dana, dodao je, bilježimo ipak mali rast novocijepljenih.

- Ponavljam, cijepljenje je dokazano najučinkovitija zaštita od teške bolesti - rekao je premijer.

Govoreći o globalnoj konferenciji o klimi na kojoj je proteklih dana sudjelovao u Glasgowu, naglasio je kako je to ključna tema 21. stoljeća.

- Cilj ove konferencije je osigurati smanjenje emisija stakleničkih plinova iz fosilnih goriva, ali i metana, kako bismo sve brže globalno zatopljenje, koje je sada na 1,1 Celzijusa iznad razine predindustrijskog doba, zadržalo ispod razine od 2 Celzijusa, a po mogućnosti što bliže 1,5°C, u skladu s Pariškim sporazumom. Nastavi li se sadašnji trend globalnog zagrijavanja, to će imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet - istaknuo je dodavši kako je Hrvatska ozbiljno vodi računa o zaštiti okoliša, stoga je važno da ubrzamo tranziciju na obnovljive niskougljične izvore energije.

- Hrvatska će do 2030. smanjiti emisije CO2 za 45 posto. Ciljna godina za prestanak korištenja ugljena je 2033., ali to ćemo nastojati postići i ranije. Također, cilj nam je do 2030. postići stopu od 39 posto obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji, čime ćemo premašiti europski cilj od 32 posto. Želimo poticati čistu i inovativnu tehnologiju u sektoru mobilnosti što je i prilika za našu industriju, naročito na području električnih automobila - rekao je naglasivši kako će Hrvatska, kao mediteranska zemlja, pridonijeti globalnom cilju zaštite oceana tako što će pod zaštitu staviti 30 posto našeg dijela Jadrana.

Cijela tema koja se tiče ministra obrane opterećuje HV, a i javnost, istaknuo je.

- Jasan je stav Vlade koja se najčvršće protivi politizacije vojske. U utorak će biti Vijeće za obranu, prije toga sam zatražio od ministra da u ponedjeljak održimo pripremni sastanak da čujem koji su to problemi, ako postoje, u HV. Što se tiče pozicija članova Vlade, oni su stabilni, a pozicija ministra Banožića u Vladi najstabilnija - poručio je Plenković.