Na sjeveru Hrvatske satima bez struje: 'Hladno je, snijeg pada'. Vatrogasci: Svi smo zatrpani!

Ne možemo se grijati, to je strašno. Hladno je, snijeg pada. Hodaju tu neki radnici po selu, ali ne vjerujem da će išta napraviti, ovo sve previše dugo traje. Tko ima sreće grije se na drva, a tko nema, Smrzava se, ispričala je čitateljica iz sela Ravninsko u Općina Đurmanec, gdje su mještani satima bez struje dok snježne padaline paraliziraju sjever Hrvatske.

Snijeg koji je počeo padati u petak nastavio je stvarati ozbiljne poteškoće, a prekidi opskrbe električnom energijom dodatno su otežali svakodnevicu stanovnika. U pojedinim selima grijanje je postalo luksuz, a stanovnici se oslanjaju na drva, dodatne deke i improvizirana rješenja kako bi prebrodili hladnoću.

Istodobno, na terenu su i hitne službe.

Kako nam je potvrdio zapovjednik Javna vatrogasna postrojba Varaždin, vatrogasci su zatrpani intervencijama.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:18 Snježni kaos u Varaždinu | Video: čitatelj/24sata

- Naši dečki i 32 dobrovoljna vatrogasna društva su vani. Sve intervencije većinom se odnose na pad grana ili stabala na prometnice. Koliko mi je poznato, nema teže ozlijeđenih - rekao je zapovjednik, ističući da su vremenski uvjeti otežali pristup pojedinim lokacijama.

Problemi s opskrbom električnom energijom zahvatili su šire područje. Tijekom prijepodneva bez struje je ostala gotovo cijela Varaždinska županija, potvrdio je direktor Elektre Zdenko Đula.

- Riječ je o kvaru u višoj naponskoj razini koja je u nadležnosti operatora prijenosnog sustava. Bio je širi poremećaj. Što se tiče našeg dijela postrojenja, bez napajanja je klenovnički dalekovod te dijelovi Donje Voće, Vinica Brega i vod prema vrhu Ivančica - Rajterova ulica u Ivancu, Višinec, Prigorec i Ivanečka Željeznica - pojasnio je Đula