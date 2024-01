Na sjeveru magla, temperatura se u utorak penje i do 15 Celzija

Utorak će biti vedar i sunčan dan, a temperature će se u dijelovima Hrvatske penjati i do 15 stupnjeva, dok će jutra na sjeveru zemlje biti poprilično hladna.

- Sunčano, ponegdje s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar u unutrašnjosti slab, u Podravini te u Slavoniji, Baranji i Srijemu od sredine dana mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro burin, potom vjetar promjenljiva smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 11 do 15 °C - javlja DHMZ u svojoj prognozi za utorak.



Za Velebitski kanal na snazi je u prvom dijelu dana žuto upozorenje zbog udara vjetra, dok se ostatak Hrvatske 'zeleni' te nema nikakvih meteoupozorenja.

- Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - javlja DHMZ za područje Velebitskog kanala.

Istočna Hrvatska

Sunčano, no jutro ponegdje maglovito, uglavnom uz obale rijeka. Vjetar slab, a sredinom dana će zapuhati umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka između -5 i -3 °C. Najviša od 6 do 8 °C.

Središnja Hrvatska

Sunčano, ujutro mjestimice magla, najvjerojatnija u Pokuplju i na Banovini. Vjetar slab. Ujutro ponovno mraz uz temperaturu između -6 i -4 °C. Najviša temperatura do 8 °C.

Gorski kotar i Lika

Sunčano, u kotlinama ujutro kratkotrajno magla. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura između -8 i -5, najviša od 7 do 10 °C.

Istra

Sunčano uz malu naoblaku, a uz zapadnu obalu Istre ujutro i navečer moguća je sumaglica i magla. Vjetar slab, uglavnom sjeverozapadni. More malo valovito. Najniža temperatura zraka bit će od -1 do 2 °C, u unutrašnjosti Istre od -5 do -2 °C, najviša dnevna od 10 do 13 °C.

Sjeverni Jadran

Prevladavat će sunčano, no ujutro na zapadnoj obali Istre valja računati na niske oblake i mjestimičnu maglu. Vjetar slab do umjeren, noću burin, a danju vjetar s mora. Najniža temperatura zraka od -4 u unutrašnjosti Istre do 9 na otocima, a najviša od 10 do 15 °C.

Dalmacija

Sunčano uz slab do umjeren vjetar, noću burin, a danju vjetar s mora. Najniža temperatura zraka od -2 u zaobalju do 7 na otocima, a najviša od 12 do 15 °C.