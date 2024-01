Proljeće ili zima? Evo kakvo nas vrijeme očekuje idući tjedan, temperature iznad prosjeka

Sunčano i uglavnom vedro, a ujutro ponegdje magla koja se može dulje zadržati. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena bura, još ujutro na krajnjem jugu mjestimice jaka, postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između -6 i -1, na Jadranu od 3 do 8, a najviša dnevna od 6 do 10 na kopnu te od 11 do 15 °C duž obale, javljaju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Nastavit ćemo s stabilnim vremenom tijekom ostatka tjedna. Očekuje se sunčano vrijeme s maglom u jutarnjim satima, a tek u četvrtak će se pojaviti umjerena naoblaka. Vjetar će biti slab, a temperatura će se samo blago mijenjati. Prema drugoj polovici tjedna može doći do blagog zatopljenja, piše Dnevnik.hr.

Na Jadranu može biti magle, posebice duž zapadne obale Istre i drugih područja koja su karakteristična za maglu na moru. Za Jadran se očekuje uglavnom mirno vrijeme, s burinom i sjeverozapadnjakom koji će zapuhati tek od srijede.

Anticiklona Zeus stiže iz Afrike i proširit će se na veći dio Europe, uključujući Hrvatsku.

Njezine učinke osjetit ćemo brzo, a donosi sunce, temperature iznad prosjeka i dosta magle u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Ova suptropska anticiklona toliko je jaka da će nakratko 'pobijediti' zimu pa zaboravite na debele jakne sljedećih desetak dana, pogotovo u Dalmaciji gdje se očekuje i preko 16 stupnjeva.

Zime neće biti na vidiku ni u prvim danima veljače, a specifičnost ove anticiklone je i slaba provjetrenost pa će u unutrašnjosti biti dosta oblaka i puno magle.

