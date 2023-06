Na školskom izletu ih na Plitvicama tražili plaćanje karticama: 'Pa djeca ih nemaju'

Ništa gotovina, plaćanje samo karticama, ponavljali su djelatnici dva ugostiteljska objekta posjetiteljima Nacionalnog parka Plitvička jezera, koji su se ovih dana nakon obilaska u njima htjeli okrijepiti. Istu rečenicu uputili su i grupi učenika - djeci koja su bila na školskom izletu, a koja, dakako, kartice nemaju.

- Radim kao učitelj i ovih sam dana bio u svojstvu nastavničke pratnje s učenicima na Plitvičkim jezerima. U ugostiteljskim objektima Plitvičkih jezera u kojima smo bili može se plaćati samo karticama, a ne gotovim novcem. Rekao sam na blagajni da je službeno sredstvo plaćanja gotov novac, euri, a ne kartice te kako tako nešto nije po zakonu. No zaludu, kavu sam morao platiti karticom. Pitam se kakvo je to poslovanje kad maloljetni učenici, čitavi autobusi, ne mogu popiti sok i kupiti grickalice jer nemaju kartice. Meni je to izvan svake pameti i ekonomske logike - požalio se na ovakvo poslovanje jedan učitelj Jutarnjem listu.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Gotovina im je bila odbijena, naveo je, u dva objekta - Bistro kupalište Plitvička jezera te Bistro Kozjačka Plitvička jezera. Oba su u vlasništvu Parka. Ravnatelj Tomislav Kovačević potvrdio je za Jutarnji kako samo kartice primaju u još jednom objektu, Bistrou Labudovac, naglašavajući kako se u svim ostalima može platiti i gotovinom.

- Tamo smo ukinuli gotovinu u vrijeme korone, kad je bila preporuka da se što je moguće više plaća karticama, a tako smo onda ostavili i za kasnije. Plitvička jezera imaju ukupno 29 šankova i jedino na ta tri nije dozvoljeno plaćanje gotovinom, ponajviše zbog sigurnosnih razloga jer je riječ o dislociranim objektima u kojima nam je problem imati puno gotovine u kasi - rekao je dodavši kako se zbog toga Upravi parka puno više žale konobari, koji teže dolaze do napojnice, nego sami gosti.

Sve jasno piše na ulasku u Park, naglašava još ravnatelj.

- Imali smo tu i tamo prigovor i vjerujem da može biti nezgodno za učeničke ture. No, na ulazu u Park to je jasno dano do znanja te smatramo da zaista ima dovoljno šankova na kojima je moguće platiti i karticom i gotovinom - zaključuje.