Na skupu u Georgiji Obama i Springsteen podržali Harris

Američka demokratska predsjednička kandidatkinja Kamala Harris uživala je u potpori rock legende Brucea Springsteena, redatelja Spikea Leeja i bivšeg predsjednika Baracka Obame u četvrtak na skupu koji je okupio tisuće ljudi u Georgiji, jednoj od ključnih država za ishod američkih izbora. U želji da potakne pristaše u državi koja bi mogla pomoći u određivanju pobjednika izbora 2024., američka potpredsjednica i njezini visokoprofilirani podupiratelji pozvali su okupljene da iskoriste prednost prijevremenog glasanja i odbiju njezina republikanskog protivnika, bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.

"Mi ovdje razumijemo da pred sobom imamo priliku okrenuti stranicu straha i podjela koje deset godina karakteriziraju našu politiku zbog Donalda Trumpa", rekla je Harris. "Molim vas, glasajte ranije", pozvala ih je.

Obama, koji je vodio kampanju za Harris u više država, iznio je svoje stajalište protiv Trumpa, tvrdeći da bivši predsjednik ne misli ni na koga osim na sebe.

Nagovijestio je da se Trump ponaša kao posrnuli starac i, govoreći o Trumpovu nedavnom događaju u McDonald'su, primijetio da je Harris zapravo ranije u životu radila u lancu brze hrane.

"Radila je u McDonald'su dok je bila na fakultetu kako bi platila svoje troškove. Nije se pretvarala da radi u McDonald'su kad je bio zatvoren", rekao je Obama.

Filmski redatelj Spike Lee upozorio je mnoštvo okupljeno na stadionu James R. Hallford da se ne daju "prevariti" da glasaju za republikanskog kandidata.

Springsteen, koji je izveo melankolične pjesme "The Promised Land" i "Land of Hope and Dreams", upozorio je da je Trump tiranin.

"On ne razumije ovu zemlju, njezinu povijest niti što znači biti Amerikanac", rekao je Springsteen.

Oko 20.000 ljudi prisustvovalo je skupu u Georgiji, rekla je kampanja Kamale Harris, prema čemu bi to bio njezin najveći politički skup dosad, nadmašivši 17.000 ljudi na skupu u Greensborou u Sjevernoj Karolini, početkom rujna.

Skup predstavlja najnoviji pokušaj njezine kampanje da iskoristi potporu filmskih i glazbenih zvijezda kako bi mobilizirala birače u posljednjim danima tijesne izborne utrke.

U petak će se s Beyonce pojaviti u Houstonu.

Tijesna utrka

Skup u četvrtak također je označio prvi put da su Harris i Obama zajedno vodili kampanju. Harris bi se trebala pojaviti s Michelle Obama u subotu u Michiganu, jednoj od sedam država za koje se očekuje da će odlučiti pobjednika. Bračni par Obama govorio je u korist Harris na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji u kolovozu.

Najnovije ankete u Georgiji pokazuju da Trump ima malu prednost, ali dužnosnici kampanje Kamale Harris kažu da su i dalje uvjereni da je država, zajedno sa susjedom Sjevernom Karolinom, još uvijek u igri.

Biden je izveo iznenađujuću pobjedu u Georgiji 2020., a demokrati su ondje osvojili dva teško izborena mjesta u Senatu što im je dalo kontrolu nad oba doma u Kongresu u prvoj polovici Bidenova mandata.

Oko 1,9 milijuna stanovnika Georgije već je glasalo, prema uredu državnog tajnika.

U ponedjeljak će se Springsteen (75) također pojaviti u Philadelphiji s Obamom.

Godine 2016. Springsteen je odsvirao set od tri pjesme na skupu pred 20.000 ljudi u Independence Hallu u Philadelphiji za predsjedničku kampanju demokratkinje Hillary Clinton uoči izbora. Godine 2008. Springsteen je odsvirao set od sedam pjesama pred desecima tisuća na gradskom parku Benjamina Franklina kako bi potaknuo ljude da se registriraju i glasaju za Obamu.

Taylor Swift, Pink, Oprah Winfrey, George Clooney, Lizzo i mnoge druge slavne osobe podržale su Harris i njezina potpredsjedničkog kandidata Tima Walza. Taylor Swift je u rujnu u objavi na Instagramu podržala Harris, a objava je dobila više od 11 milijuna lajkova.

Trumpovi pristaše iz svijeta zabave su glazbenici Ted Nugent, Kid Rock i Jason Aldean, hrvač Hulk Hogan, koji je govorio na ovoljetnoj republikanskoj nacionalnoj konvenciji, predsjednik Ultimate Fighting Championshipa Dana White, glumac Dennis Quaid i TV zvijezda Amber Rose.