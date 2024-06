Na smetlištu kraj Vukovara našli masovnu grobnicu: 'Gledali smo sin i ja kako tu dovoze mrtve...'

Ne znam smijem li se nadati da ću ovdje naći svoga sina. Imao je samo 21 godinu kad su ga odveli od mene. Zajedno su nas zatočili, zlostavljali nas, tjerali nas da sakupljamo mrtve po Vukovaru. Dovozili su nas na ovo područje Petrovačke dole i vidjeli bismo da na smetlište dolaze traktori s prikolicama na kojima leže mrtvi. Tu bi ih bacili. Stalno su tu pristizali. Sin i ja smo završili u logoru u Mitrovici. Tukli su ga preda mnom. To roditelj ne bi smio nikad gledati. Potom su nas razdvojili. Njega su odvezli nekamo, vjerojatno odmah i ubili. Sva tijela koja su tamo ubijena odvezena su nekamo, nitko ne zna kamo, rekao je Mate Gombović iz Vukovara.

Stigao je u ponedjeljak na smetlište Petrovačka dola kraj Vukovara. Nakon dvije godine neumornoga kopanja, djelatnici Uprave za zatočene i nestale Ministarstva branitelja i pripadnici HV-a na tom su mjestu, prije više od mjesec dana, pronašli posmrtne ostatke najmanje deset ljudi ubijenih i nestalih u Domovinskom ratu. Da se na tome mjestu krije potencijalno velika masovna grobnica, hrvatska obavještajna služba doznala je još 2021. godine i odmah se krenulo s pripremama za opsežan posao otkrivanja točnog mjesta ukopa, a za što se već u startu znalo da će biti iznimno naporan i dugotrajan posao s obzirom na to da se na tom odlagalištu godišnje odlaže do 50.000 tona otpada.

Petrovačku dolu, odlagalište smeća koje i dalje ima tu funkciju, posjetili su u ponedjeljak Tomo Medved, ministar branitelja, Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, članovi Uprave za zatočene i nestale te članovi obitelji nestalih.

'Ubili su ih, zakopali, a onda iskopali i dovezli ovdje'

- Nakon što smo krajem 2021. godine primili informaciju o mogućoj lokaciji grobnice, počeli smo s probnim iskapanjima. U dvije godine pregledano je više od 90.000 kubika otpada da bi došli do pozicije na kojoj su pronađeni ovi ostaci. Za sada se radi o najmanje deset posmrtnih ostataka, a to će se detaljnije utvrditi daljnjom analizom. Tijekom godina imali smo izrazito teških lokacija s grobnicama, no nikad još ovako velik i težak izazov. Na osnovi pronađenih fragmenata i pojedinačnih cjelovitih ostataka možemo reći da je ovo sekundarna masovna grobnica, dakle mjesto na kojem su ovi ostaci dovezeni s neke druge lokacije. Postoje i pokazatelji da su ove osobe ubijene i prvotno bačene u neko močvarno tlo, nakon čega su, s protekom određenog vremena, iskopane, tu dovezene kamionima ili traktorima te strojevima ponovno bačene u rupu i zakopane. I to s ostacima životinjskih kostiju. Unatoč pronalasku ovih posmrtnih ostataka nastavljamo iskapanja i trenutno se ne može prejudicirati koliko bi još nestalih moglo ovdje biti pronađeno. No, prema dostupnim informacijama, moglo bi ih biti puno - kazao je Medved.

Ekshumirani ostaci preliminarno su obrađeni u Memorijalnoj bolnici Vukovar te upućeni na Zavod za sudsku medicinu u Zagreb u prioritetnu obradu s ciljem analize DNK i utvrđivanja identiteta osoba. Pored nekih ostataka pronađena je civilna odjeća, no to ništa ne znači s obzirom na to da su vukovarski branitelji u danima pada grada skidali uniforme i odijevali civilnu odjeću.

- Vjerujemo da je određeni broj njih preseljen na ovu lokaciju, i to početkom 1992. godine, dakle u vrijeme okupacije Vukovara. Preseljavanje žrtava u sekundarne grobnice pokušaj je prikrivanja zločina i otežavanja pronalaska žrtava - dodao je Medved.

Ministar je istaknuo predan rad pripadnika Hrvatske vojske, koji su u dvije godine, i po olujnom vremenu, snijegu, ledu, kiši, ali pod temperaturama od 40 stupnjeva, neumoljivo i uporno kopali bagerima i rovokopačima, prosijavajući svaki komad zemlje kroz sita, kako bi došli do svake pronađene kosti, a sve s ciljem da obitelji što prije pronađu svoje najmilije i dostojno ih pokopaju.

- Poruka onima koji su sve ove godine prikrivali informacije o grobnicama je da ćemo otkriti svaku lokaciju. Koliko god ste bili ustrajni u počinjenju ratnog zločina i ubojstvima, pa nakon toga preseljenju i prikrivanju žrtava, pronaći ćemo sve naše nestale. Vjerujem da će u konačnici počinitelji toga i odgovarati - rekao je Medved iako svjestan da su počinitelji zločina, baš kao i obitelji koje tragaju za nestalima, već stari i onemoćali ljudi.

Glavni državni odvjetnik Turudić bio je vidno zaprepašten mjestom na kojem su odbačena tijela žrtava Domovinskog rata. Bio je to njegov prvi posjet masovnoj grobnici, ujedno prvi službeni izlazak na teren povodom kaznenog djela ratnog zločina.

- Ovo je kao traženje igle u plastu sijena! Nevjerojatno je da nadležna tijela RH do sada, sve ove godine, nikad nisu dobila nikakvu informaciju o ovoj grobnici. Nezamisliva je bol obitelji nestalih osoba dok stoje pored masovne grobnice; znam da vape da se pronađu ostaci njihovih najmilijih. Ovo su nedvojbeno žrtve ratnog zločina i počinitelji tih zločina nisu samo osobe koje su ih mučki ubile nego i svi oni koji su sve ove godine tajili te počinitelje i znali kako je do ovog zločina došlo. Nakon provedene analize ostataka i identifikacije žrtava krenut ćemo u istragu za počiniteljima ovog zločina - rekao je Turudić dajući obiteljima i osobnu garanciju da će se za nestalima tragati dok se ne nađe i posljednji s popisa.

A na popisu je trenutno 1797 nestalih osoba u Domovinskom ratu, od toga 373 iz Vukovara i okolice, a 500 s područja Vukovarsko-srijemske županije.

U ime obitelji nestalih svima je zahvalila Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih.

- U narednom periodu bar će jedan dio nas obitelji imati priliku sahraniti svog najmilijeg. Više od 300 obitelji očekuje da će to biti baš njihovo dijete ili otac, brat. Uzevši u obzir koliko je vremena prošlo od njihova stradanja, za nas je pronalazak ove grobnice izuzetan rezultat. Najviše smo zahvalni svim onim vojnicima koji u ovom smeću danonoćno rade u uvjetima koje rijetki podnose, strpljivo prekapaju zemlju, pregledavaju je i na kraju su došli do posmrtnih ostataka. Velik broj nas u ovoj doli očekuje kraj naše potrage - rekla je Alvir i dodala kako su obitelji nestalih već nekoliko puta bile na iskapanjima i gledale kako se proces odvija. 