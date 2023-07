VIDEO 'HDZ-ov načelnik tukao me i udarao šakom u potiljak. Sve sam to prijavila policiji'

Vlasnica kafića u Bjelovar, Iva Milka Kramarić (28), optužila je HDZ-ovog načelnika općine Severin Žarka Žgelu da ju je prvo išamarao, a onda izudarao nekoliko puta šakom u potiljak.

Iz PU bjelovarsko-bilogorske rekli su da su 9. srpnja postupali u Severinu te su kriminalističkim istraživanjem za sada utvrdili identitete nekoliko počinitelja koji su narušavali javni red i mir.

Nisu naveli imena.

'Rekla sam da ću ga dati u novine'

Kako tvrdi vlasnica kafića, HDZ-ov načelnik Žgela čest je gost njezina kafića, a nasrnuo je na nju nakon što ju je zvala konobarica iz kafića koja joj je rekla da joj je Žgela zavrnuo ruku.

Kad je došla, rekla je svima da zatvara lokal. U tom trenutku, kako tvrdi, tri gosta stala su u njezinu obranu i prepirali su se sa Žgelom i njegovim prijateljima.

- Žgela je primio nekoga za majicu, rekla sam mu da bi trebao biti uzor jer je načelnik općine i da ću ga dati u novine. Tad me primio za vrat, udaljila sam se, a on me počeo udarati. Najmanje pet, šest puta me udario otvorenim dlanom po licu, a poslije još dva ili tri puta šakom u potiljak - rekla je.

Sve je prijavila policiji, a dobili smo i snimku nadzorne kamere na kojoj se vidi kako muškarac udara ženu.

Vlasnica tvrdi kako je na snimci načelnik.

Pogledajte video: Incident u Bjelovaru

'Udarao me šakom u potiljak'

Snimke je predala policiji.

Na njima se vidi kako kako muškarac u kratkim hlačama prilazi vlasnici i počinje ju šamarati, dok se ona pokušava udaljiti, a muškarac za kojeg tvrdi da je načelnik općine ide za njom i šakom je udara nekoliko puta u potiljak dok ona bježi oko svog automobila.

U bjelovarskoj Općoj bolnici nisu joj utvrdili teže tjelesne ozljede.

Na slici desno je HDZ-ov načelnik Žarko Žgela.

Lijevo je snimka nadzorne kamere kafića za koju vlasnica tvrdi da je na njoj Žgela koji je napada.

'Rekla sam da ću ga dati u novine'

Kako tvrdi vlasnica kafića, HDZ-ov načelnik Žgela čest je gost njezina kafića, a nasrnuo je na nju nakon što ju je zvala konobarica iz kafića koja joj je rekla da joj je Žgela zavrnuo ruku.

Kad je došla, rekla je svima da zatvara lokal. U tom trenutku, kako tvrdi, tri gosta stala su u njezinu obranu i prepirali su se sa Žgelom i njegovim prijateljima.

- Žgela je primio nekoga za majicu, rekla sam mu da bi trebao biti uzor jer je načelnik općine i da ću ga dati u novine. Tad me primio za vrat, udaljila sam se, a on me počeo udarati. Najmanje pet, šest puta me udario otvorenim dlanom po licu, a poslije još dva ili tri puta šakom u potiljak - rekla je.

Sve je prijavila policiji, a dobili smo i snimku nadzorne kamere na kojoj se vidi kako muškarac udara ženu.

Vlasnica tvrdi kako je na snimci načelnik.

Pogledajte video: Incident u Bjelovaru

'Udarao me šakom u potiljak'

Snimke je predala policiji.

Na njima se vidi kako kako muškarac u kratkim hlačama prilazi vlasnici i počinje ju šamarati, dok se ona pokušava udaljiti, a muškarac za kojeg tvrdi da je načelnik općine ide za njom i šakom je udara nekoliko puta u potiljak dok ona bježi oko svog automobila.

U bjelovarskoj Općoj bolnici nisu joj utvrdili teže tjelesne ozljede.

POGLEDAJTE VIDEO:

POGLEDAJTE VIDEO:

Načelnik: Nemam pojma o čemu priča

Kontaktirali smo i prozvanog načelnika Žgelu.

- To je sve izmišljotina. Nemam pojma o čemu priča - rekao nam je Žgela, koji je kao kandidat HDZ-a na zadnjim izborima osvojio nešto iznad 53 posto glasova i postao načelnik Općine Severin.