Vlasnica kafića: 'Načelnik Žgela napao me, šamarao i tukao', on tvrdi: 'To su sve izmišljotine'

Krenuo je na mene i počeo me šamarati nakon što sam zaprijetila da ću pozvati policiju kako bi stala tučnjava u kojoj je upravo načelnik Žgela sudjelovao. Najmanje me je šest, sedam puta udario otvorenim dlanom po licu, a poslije još dva ili tri puta šakom po potiljku desne strane glave, ispričala nam je šokirana Iva Milka Kramarić (28), vlasnica Mustang lokala u Bjelovaru opisujući stravične scene koje su se odvijale u nedjelju iza 23 sata. Na nju je, tvrdi Kramarić, nasrnuo načelnik općine Severin, Žarko Žgela. On je čest gost lokala, nastavlja žena.

- Nerijetko se uvijek, u najmanju ruku, nepristojno ponaša, ali ovo sada je prevršilo svaku mjeru pa sam odlučila progovoriti i sve prijaviti policiji - kaže Kramarić koja vodi i drugi lokal u Bjelovaru.

Dok nam je pričala, pokazala nam je snimku triju video kamera postavljenih ispred kafića. Snimke je u srijedu predala policiju. Na snimci se vidi kako muškarac u kratkim hlačama prilazi vlasnici i počinje ju šamarati, dok se ona pokušava udaljiti, a muškarac za kojeg tvrdi da je načelnik općine ide za njom i šakom je udara nekoliko puta u potiljak dok ona bježi oko svog automobila. U bjelovarskoj Općoj bolnici nisu joj utvrdili teže tjelesne ozljede.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Sve je počelo oko 22.40 sati kad me konobarica koja je radila u Severinu nazvala sva uznemirena, kazavši kako ona više ne želi raditi. Rekla je da ju je Žgela uhvatio za ruku i zavrnuo joj ruku. Rekla sam da se smiri i da ću doći. Stigla sam nekoliko minuta prije 23 sata kada zatvaramo lokal i rekla svima da izađu van.To naime nije prvi incident. Rekla sam im da više ne dolaze – priča nam uzrujano. Tad je prvi put nazvala policiju, kaže pa dodaje:

"U međuvremenu su tri gosta stala u moju obranu prepirući se sa Žgelom i njegova dva prijatelja. Tad je Žgela primio za majicu jednog mladića koji je do tada bio s njima u društvu. Uletjela sam među njih dvojicu i rastavila ih u tučnjavi. Rekla sam Žgeli da bi trebao biti uzor i najpametniji jer je načelnik općine. Rekla sam da ću ga dati u novine, što je očito bio okidač, jer me tada primio za vrat, ali sam ga uspjela odgurnuti od sebe. Udaljavala sam se kad me je počeo udarati."

Policiju je zvala i drugi put, dodaje, a kada su došli, načelnik i dva muškarca s kojima je bio u društvu već su otišli.

Iz PU bjelovarsko.bilogorske poručili su da su 9. srpnja postupali u Severinu te su kriminalističkim istraživanjem za sada utvrdili identitete nekoliko počinitelja koji su narušavali javni red i mir.

Načelnik Žgela nam je kratko rekao kako je to sve izmišljotina i da nema pojma o čemu pričamo.

Žgela je kao kandidat HDZ-a na zadnjim izborima osvojio nešto iznad 53 posto glasova i postao načelnik Općine Severin.