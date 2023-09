Na SoMo Borac dolazi dobitnik zlata u Cannesu, a pričat će se i o TikToku kao biznisu

SoMo Borac powered by Httpool, koji se ove godine održava 11. godinu za redom, pozicionirao se kao događaj koji okuplja digitalnu zajednicu i nagrađuje najbolje kreativce digitalne industrije. Po prvi put događaj će se odvijati u formatu cjelodnevne konferencije koja će okupiti brojne stručnjake iz područja digitalnog marketinga.

Kao predavač na ovogodišnjem SoMo Borcu nastupit će Vamanan Puvaneswaran, direktor TikToka iz jedne od najboljih agencija u Švicarskoj, agencije Monami koji će s publikom podijeliti svoja znanja o digitalnom marketingu i jednoj od najpopularnijih društvenih mreža. Vamanan će u svom predavanju “TikTok as a business: And We Never Danced”, predstaviti rad agencije Monami te način na koji oni koriste TikTok kao alat za zabavu i obrazovanje. Agencija Monami okuplja stručnjake i entuzijaste digitalnog svijeta iz Švicarske i Njemačke, a njihovo područje rada obuhvaća izrade strategija i kampanja te upravljanje komunikacijom na društvenim mrežama.

Vamanan Puvaneswaran u posljednjih se par godina specijalizirao za storytelling, a prije toga je upravljao komunikacijom na društvenim mrežama u raznim medijskim kućama. Više od dvije godine radi u agenciji Monami u kojoj se u potpunosti posvetio TikToku, pa tako razvija ideje i strategije za širok raspon tema i klijenata.

Osim mnogima zanimljive teme TikToka kao vrlo popularne društvene mreže, na SoMo Borcu će se održati predavanje “Award-winning DOOH ads you have to see!” o nagrađivanim DOOH (Digital Out of Home) projektima. Predavanje će održati nagrađivani iskusni stručnjak u kreativnoj, reklamnoj, marketinškoj i tehnološkoj industriji, Dino Burbidge. Radio je u mnogim kreativnim industrijama, poput filmske, glazbene, oglašivačke, outdoor, industrije računalnih igara i mobilnih aplikacija. Dobitnik je brojnih nagrada za kreativnost i inovacije, uključujući zlato u Cannesu i BAFTA-u, a uvršten je i u BIMA 100, listu pojedinaca koji značajno doprinose oblikovanju budućnosti digitalne industrije Velike Britanije. Veliki je promotor kreativnosti i tehnologije u OOH, sudac na više panela za dodjelu OOH nagrada, a svoje znanje rado dijeli s tvrtkama kojima pomaže kreirati kampanje, osvojiti nagrade i ostaviti trag u industriji digitala.

SoMo Borac najvažnija je nagrada za digitalne radove u regiji koja se dodjeljuje jedanaestu godinu zaredom, a suorganizator ovog događaja je i Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI). Konkurencija je iz godine u godinu sve jača, a stručni žiri sve brojniji. Nagrade se dodjeljuju u dva streama - SoMo Media koji okuplja digitalne izdavače iz najvažnijih regionalnih medija te SoMo Advertising koji okuplja zajednicu digitalnih marketingaša iz cijele regije. Do utorka, 12. rujna, u sklopu akcije Back-to-Business, možete nabaviti ulaznice po cijeni od 99 eura.