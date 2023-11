Na Štamparu otvaraju drive in punkt za testiranje na hripavac

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" od petka 1. prosinca organizira drive in punktu na kojem će biti moguće obaviti PCR testiranje na hripavac (pertusis) i COVID-19.

- Drive in punkt na adresi Mirogojska cesta 16 radit će svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka od 11.00 do 14.00 sati, što će vjerujemo pomoći ubrzanom testiranju i radu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje testiranje na hripavac provodi radnim danima od 8.00 do 11.00 sati - poručuju iz Zavoda.

Na PCR testiranje se može doći automobilom ili pješice, no iz Zavoda mole pacijente da na testiranje, ako su u mogućnosti, dolaze automobilom, pri čemu se obrisak uzima bez izlaska pacijenta iz vozila.

Nalaz testiranja bit će poslan sljedećeg radnog dana liječniku koji je uputio pacijenta na pretragu (e-nalaz) a testiranje na osobni zahtjev nije moguće.

