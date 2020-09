Potvrdili optužnicu za ubojstvo Karmelina Fistanića kod Omiša

Optužnicom se za ubojstvo tereti Stipu Ringwalda (48), Jerka Pirića (35) te Vladu Zolotu (47). Fistanić je ubijen 9. studenog prošle godine oko 14 sati, na Jadranskoj magistrali kod Omiša

<p>Optužno vijeće splitskog Županijskog suda potvrdilo je optužnicu za likvidaciju Karmelina Fistanića i sada više nema zapreka suđenju. Ta je odluka uslijedila nakon što je ranije ovog mjeseca Vrhovni sud odbio prigovore obrana i odlučio da su svi dokazi prikupljeni zakonito. </p><p>Optužnicom se za ubojstvo tereti Stipu Ringwalda (48), Jerka Pirića (35) te Vladu Zolotu (47).</p><p>Fistanić je ubijen 9. studenog prošle godine oko 14 sati, na Jadranskoj magistrali kod Omiša. Te subote je u svom VW Polu s djevojkom zastao kod skretanja za Brzet, odmah na izlasku iz Omiša u smjeru juga, kada je do njega stao skuter Yamaha T-max – vozač je u Fistanića ispalio šest metaka, pogodivši ga u glavu i vrat, a potom je pobjegao (kroz Omiš!) suludom brzinom, kazivali su svjedoci. Mjesec dana nakon zločina uhićeni su Ringwald, Pirić i Zolota.</p><p>Prema optužnici, trojka se dogovorila likvidirati Fistanića te su se zbog toga našli na splitskom groblju Lovrinac gdje se Ringwald dovezao vozilom Renault Kangoo iz Šibenika, a potom su se Fiat Doblom prebacili do Omiša, do Zolotinog apartmana gdje se bivši motociklistički as presvukao. Dakle Ringwald je pratio Fistanića te ga ubio prvom prigodom, na nagovor Pirića te uz “logističku” podršku Zolote, smatraju na tužiteljstvu. Trojka je optužena zbog “običnog” ubojstva jer se ne spominje motiv – tijekom istrage se pojavio jedan neriješeni imovinski odnos između Fistanića i Pirića (skupa su držali kafić u Pisku, a zbog štete je Karmelino tužio bivšeg partnera), no očigledno nije bilo dovoljno dokaza da se taj navodni dug nađe u optužnici. Čime bi zločin postao “teško ubojstvo”, a što nosi puno višu moguću kaznu.</p><p>- Zanimljivo je da od 187 dokaza koje je tužiteljstvo predložilo da se izvedu, nema niti jednog koji bi išao u korist okrivljenika iako ŽDO mora u okviru istrage po zakonu uzeti u obzir i prikupiti i one dokaze koji idu u korist okrivljenika. Štoviše, tijekom istrage je bilo desetak dokaza odnosno svjedočenja svjedoka koje je tužiteljstvo zvalo, a čiji su iskazi išli u korist okrivljenih i njih ŽDO nije predložilo u optužnici. Zašto? Zato jer sami ti dokazi dovode u sumnju osnovanost optužnice. Također, mi smo predložili i pedesetak naših dokaza koji nisu uvaženi - rekla je za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/crna-kronika/potvrdena-optuznica-za-ubojstvo-u-omisu-kosta-smatra-da-su-pravi-krivci-na-slobodi-zanimljivo-da-od-187-dokaza-nema-nijednog-u-korist-okrivljenika-1046080">Slobodnu Dalmaciju</a> odvjetnica Doris Košta koja zastupa Pirića.</p><p>Ona je podnijela kaznenu prijavu protiv N.P. (29) iz Omiša i M.M. (22) koji živi u Londonu smatrajući da postoje dokazi koji ukazuju da bi baš oni mogli biti počinitelji brutalnog ubojstva. Smatrala je da tragovi barutnih čestica na njima odgovaraju tipu streljiva korištenom u ubojstvu.</p>