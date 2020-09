Suđenje Ringwaldu: Svi dokazi u slučaju likvidacije Karmelina Fistanića su zakoniti

Fistanić je ubijen 9. studenog prošle godine oko 14 sati, na Jadranskoj magistrali kod Omiša. Vozač motora ispalio je u Fistanića šest metaka, pogodivši ga u glavu i vrat, a potom je pobjegao

<p>Vrhovni sud odbio je redom sve žalbe obrane te bi uskoro pred splitskim Županijskim sudom trebalo započeti suđenje zbog likvidacije <strong>Karmelina Fistanića</strong> (39)!</p><p>Prvo se, istina, treba sastati optužno vijeće (21. rujna) zbog odluke o pravomoćnosti optužnice, a nakon toga se slučaj dodjeljuje nekom od raspravnih sudaca koji zakazuje početak glavne rasprave. Predmet je protekla dva mjeseca bio na Vrhovnom sudu po žalbama branitelja trojice optuženih, <strong>Stipe Ringwalda</strong> (48), <strong>Jerka Pirića</strong> (35) te <strong>Vlade Zolote </strong>(47).</p><p>Preciznije, odvjetnice <strong>Doris Košte </strong>koja brani Pirića te koja je zatražila izuzeće praktički svih dokaza u slučaju... S njenom argumentacijom složili su se ostali branitelji, a poznata splitska odvjetnica bila je prilično “oštra” u elaboriranju svog zahtjeva za izdvajanjem dokaza: redom vještačenja iz Centra Ivan Vučetić u Zagrebu, ali i snimki video-kamera kojima je rekonstruirano kretanje optuženika.</p><p>Za vještačenja dokaznog materijala (poput tragova krvi ubijenog na motoru, pronađenom nekoliko dana nakon likvidacije) tvrdi kako imaju brojne nedostatke te su obavljeni “mimo pravila struke” (za ovakve navode je angažiran privatni vještak), dok video-snimke te ostali dokazi nemaju ni formalnu ni sadržajnu kvalitetu da ostanu u spisu. Uzalud, Vrhovni sud je odlučio kako su dokazi pribavljeni na zakonit način te ostaju u predmetu, što će reći da će tijekom suđenja biti temelj optužbe, odnosno meta obrani za osporavanje...</p><p>Fistanić je ubijen 9. studenog prošle godine oko 14 sati, na Jadranskoj magistrali kod Omiša. Te subote je u svom VW Polu s djevojkom zastao kod skretanja za Brzet, odmah na izlasku iz Omiša u smjeru juga, kada je do njega stao skuter Yamaha T-max – vozač je u Fistanića ispalio šest metaka, pogodivši ga u glavu i vrat, a potom je pobjegao (kroz Omiš!) suludom brzinom, kazivali su svjedoci. Mjesec dana nakon zločina uhićeni su Ringwald, Pirić i Zolota.</p><p>Prema optužnici, trojka se dogovorila likvidirati Fistanića te su se zbog toga našli na splitskom groblju Lovrinac gdje se Ringwald dovezao vozilom Renault Kangoo iz Šibenika, a potom su se Fiat Doblom prebacili do Omiša, do Zolotinog apartmana gdje se bivši motociklistički as presvukao. Dakle Ringwald je pratio Fistanića te ga ubio prvom prigodom, na nagovor Pirića te uz “logističku” podršku Zolote, smatraju na tužiteljstvu. Trojka je optužena zbog “običnog” ubojstva jer se ne spominje motiv – tijekom istrage se pojavio jedan neriješeni imovinski odnos između Fistanića i Pirića (skupa su držali kafić u Pisku, a zbog štete je Karmelino tužio bivšeg partnera), no očigledno nije bilo dovoljno dokaza da se taj navodni dug nađe u optužnici. Čime bi zločin postao “teško ubojstvo”, a što nosi puno višu moguću kaznu.</p><p> </p>