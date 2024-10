Na Sutjesci ga je okružilo 120.000 neprijateljskih vojnika, od Jovanke je bježao u kupaonu

U Titovom životu ostale su – to nakon nekoliko stotina knjiga o njegovom životu možemo reći s potpunim pouzdanjem – tek rijetke velike tajne. U prvom redu to se odnosi na njegovu navodnu ulogu u španjolskom građanskom ratu. Noviji znanstveni radovi pokazuju da Josip Broz u Španjolskoj nije bio osobno angažiran – u Kominterni su čak tri čovjeka djelovala pod pseudonimom „Walter“ – ali se priča o tome ipak svako malo podgrijava jer sadrži element neodoljive mistike. U drugom redu, riječ je o Titovoj ulozi u staljinističkim čistkama, a to je dio iste pripovijesti. NKVD je, naime, imao izuzetno važnu ulogu u tom ratu jer je moderirao ponašanje komunista koji su bili članovi interbrigada i borili se protiv Franca. Josip Broz u Španjolskoj je osobno rukovodio likvidacijama neposlušnih komunista, tvrde zagovornici, te nikada uvjerljvo dokumentirane teorije. Ni Titova moskovska epizoda iz epohe čistki nije rasvijetljena u cijelosti.

