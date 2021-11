More na području od Ploča do Makarske rivijere poprimilo je u zadnjih par dana zelenkastu boju.

- Svi smo primijetili da je more potpuno drugačije boje nego je uobičajeno i to na ogromnom području - rekao je čitatelj Dalmacije Danas koji je u ponedjeljak putovao trajektom na relaciji Ploče-Trpanj.

Kako javljaju, za to su krive obilne oborine. Naime, od početka mjeseca su u dolini Neretve, a posebice u Bosni i Hercegovini, pale obilne oborine koje su izazvale bujice prošlog tjedna. Sve je to utjecalo na razinu rijeke Neretve koja je promijenila boju zbog velikih količina bujičnih voda.

U konačnici su one Neretvom stigle i do mora, a struje su zamućeno more proširile na sjeverozapad. Pojavu je uspio snimiti i meteorološki satelit.