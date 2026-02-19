Obavijesti

ODMAH JE UKLONJENA

Na trgovini u Zagrebu osvanula je naljepnica 'Imigranti nisu dobrodošli'. Vlasnica šokirana

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook

Uz natpis stoji grb s prvim bijelim poljem, ljudi po društvenim mrežama pišu kako su ovakve i slične naljepnice vidjeli na više lokacija u Zagrebu.

Admiral

Društvenim mrežama proširila se fotografije naljepnice s porukom "Immigrants not welcome" (Imigranti nisu dobrodošli) postavljenoj na jednoj trgovini u Zagrebu.

- Mi smo u šoku, nismo ni znali da to stoji na vratima - kazala je vlasnica trgovine za Index. Kaže da je naljepnica odmah uklonjena, da ne zna kad je postavljena, ali pretpostavlja da se to dogodilo tijekom jutra, dok je dućan bio otvoren.

Foto: Facebook

- Mi to ne podupiremo niti stojimo iza toga - kazala je vlasnica i dodala da su ona i zaposlenici šokirani.

