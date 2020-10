Na trgu u Vodnjanu planulo par automobila, jednog su 'spasili'

Od JVP Pule saznali smo da je na teren bilo upućeno jedno vozilo s četiri vatrogasaca, te da je požar lokaliziran u 7.45, a u potpunosti ugašen u 8.40 sati

<p>Na vodnjanskome Trgu Statuta u Istri planulo je u ponedjeljak ujutro nekoliko automobila, i samo zahvaljujući brzoj dojavi mještana požar nije postao još veća buktinja i zahvatio okolne zgrade. </p><p>Kako saznajemo od glasnogovornice PU Istarske Suzane Sokač, dojavu o požaru hitne su službe zaprimile jutros u 7:21 sat, i na teren bile upućene sve službe. Uzrok požara i kolika je pričinjena materijalna šteta znat će se tek nakon očevida. </p><p>Od JVP Pule pak kažu da je na teren bilo upućeno jedno vozilo s četiri vatrogasaca, te da je požar lokaliziran u 7.45, a u potpunosti ugašen u 8.40 sati. </p><p>U potpunosti je izgorio Alfa Romeo i automobil Seat koji je bio parkirana do Alfe, dok su drugi Alfa Romeo parkiran do Seata uspjeli izvući kako i njega ne bi zahvatio plamen te ga tako spasili vlasniku. </p><p>Više pojedinosti da li je netko požar podmetnuo ili je jednostavno došlo do tehničkog kvara znat će se kad očevid bude okončan. </p>