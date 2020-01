Na tržnici gdje je izbio virus prodavali meso koala, štakora...

Na tržnici u kineskom gradu Wuhanu, otkud se pojavio virus sličan SARS-u od kojeg ljudi dobivaju smrtonosnu upalu pluća prodavale su se koale, zmije, štakori i mladunčad vukova i to kako bi ih lokalno stanovništvo kupovali i pripremalo za jelo.

Kako javlja Business Insider prodavale su se i mačke, psi, vidre, lisice, meso krokodila, daždevnjaci, paunovi, dikobrazi pa čak i deve. Sve je to hrana za koju je poznato da se u Kini redovito konzumira.

Pogledajte video

Ta je tržnica u srijedu dobila salvu kritika, nakon što su kineske vlasti objavile da je misteriozni korona virus došao od neke od divljih životinja koje su se tamo prodavale. Cjenici sa tržnice pokazuju da se primjerice meso koale prodavalo za deset dolara, a sudeći prema navednim cijenama, na tržnici se prodavalo 117 vrsta mesa divljih životinja.

Photo from Douban of a menu at #Wuhan Huanan Seafood Market. Don't know when it was taken, but they sell all kinds of wild animals incl. live wolf pups & palm civets. 2nd photo taken after outbreak discovered shows this storefront (3rd left) covering word “野 (wild)” in its name. pic.twitter.com/HiQlzX4XBX