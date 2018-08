Na udaru vrućine: Španjolska i Portugal 'pržit' će se na 50°C!

Kako javlja meteorološka stranica Severe Weather Europe, na Pirenejskom poluotoku se očekuju iznimno visoke temperature ovoga tjedna. Objavili su da će temperature dosegnuti čak do 50°C. Tako visoke temperature očekuju se u pojedinim dijelovima zapadne Španjolske te u središnjim dijelovima Portugala.

Foto: screenshot/ severe weather europe

U Hrvatskoj do 35°C, ali mogući pljuskovi i grmljavina

Što se Hrvatske tiče, danas će prevladavati sunčano i vruće vrijeme. Na kopnu će uz dnevni razvoj oblaka biti lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u Slavoniji, Baranji i Srijemu.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i zapadnjak. Prema kraju dana na sjevernom Jadranu ponovo bura u jačanju.

Foto: screenshot/dhmz

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35 stupnjeva Celzijevih, na istoku i u gorju malo niža, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Meteoalarm je za srijedu izdao crveno, narančasto i žuto upozorenje.

Foto: meteo.hr

Što se tiče, pak, izgleda vremena za iduća tri dana, DHMZ navodi kako će od danas biti nestabilnije, ali i dalje vruće s toplim noćima. Bit će djelomice sunčano. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka lokalno će biti kiše te pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito u četvrtak kada je poneki pljusak moguć i duž obale.

UV indeks i dalje vrlo visok

Vrijeme će u četvrtak biti nešto nestabilnije, posebno u unutrašnjosti. Noć će često biti topla, duž obale i na otocima i vrlo topla, a danju u većini predjela i dalje vruće, piše DHMZ.

Foto: screenshot/dhmz

Najniža temperatura uglavnom od 20 do 26 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti malo niža, od 27 do 32, a na Jadranu od 32 do 35 °C.

UV indeks bit će još u srijedu vrlo visok u cijeloj Hrvatskoj, a od četvrtka nadalje će takav ostati tek na nekim područjima Jadrana.