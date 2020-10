Na Velesajmu ostali bez testova pa su prekinuli testiranje

Na Zagrebačkom Velesajmu su u petak 23. listopada postavljena dva kontejnera zbog uspostave novog mjesta za testiranje na korona virus

<p>Mnogi Zagrepčani javili su preko društvenih mreža te u eter Radio Sljemena kako je novi punkt testiranja na Zagrebačkom velesajmu ostao bez testova u četvrtak ujutro. Uzimanje uzoraka zaustavljeno je oko 9 ujutro jer nema dovoljno materijala. </p><p>Na Zagrebačkom Velesajmu su u petak 23. listopada postavljena dva kontejnera zbog uspostave novog mjesta za testiranje na koronavirus kako bi se rasteretile ustanove koje provode testiranje i smanjile gužve. Podsjetimo, ovih su dana bile velike gužve za testiranje na novom punktu. U redu se čekalo i po nekoliko sati. </p><h2>Nova pravila</h2><p>Neovisno o tome dolaze li na uputnicu ili uz plaćanje, građani će na testiranje moći doći isključivo uz prethodnu narudžbu putem online platforme kojoj je moguće pristupiti na <a data-display="https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar" data-sanitized="https://www.google.com/url?q=https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar&sa=D&source=hangouts&ust=1603779017855000&usg=AFQjCNG2GQdBj9Aob49uyIBKtVhXB_wsrQ" dir="ltr" href="https://www.google.com/url?q=https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar&sa=D&source=hangouts&ust=1603779017855000&usg=AFQjCNG2GQdBj9Aob49uyIBKtVhXB_wsrQ" rel="nofollow noreferrer noopener" tabindex="-1" target="_blank">https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar</a>.</p><p>Testiranje će se vršiti od ponedjeljka do subote od 10.00 do 14.00 sati te nedjeljom i blagdanima od 8.00 do 10.00 sati.</p><p>Poslovni korisnici i dalje narudžbu trebaju zatražiti putem adrese e-pošte <a data-display="covidtest@stampar.hr" data-sanitized="mailto:covidtest@stampar.hr" dir="ltr" href="mailto:covidtest@stampar.hr" rel="nofollow noreferrer noopener" tabindex="-1" target="_blank">covidtest@stampar.hr</a>. </p>