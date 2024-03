Na Veliki petak u ponoć istječe rok za kandidaturu na izborima

Veliki petak do ponoći, rok je do kojega političke stranke, koalicije i birači mogu Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) predati kandidacijske liste i kandidature za parlamentarne izbore koji će se održati 17. travnja.

U Hrvatskom saboru, gdje DIP zaprima liste i kandidature, u petak će biti poprilična gužva, dolazak je najavilo 24 predlagatelja, među njima i HDZ, koji će svoju kandidaturu predati u 13 sati.

Kandidature će u petak predati i SDSS, za 12. manjinsku jedinicu, stranka Možemo, Radnička fronta, Pravedna Hrvatska, Socijaldemokrati, dvije pravaške stranke i jedna pravaška koalicija, umirovljeničke stranke itd.

Posljednja je, za sada, svoj dolazak u 21,30 sati najavila Agrarna stranka - Pokret za hrvatsku poljoprivredu, akcija za promjene.

Kada se u ponoć zatvore vrata na saborskoj zgradi, DIP ima 48 sati da prihvati i objavi sve pravovaljano predložene liste te imena i prezimena kandidata za svaku izbornu jedinicu.

Krajnji rok do kojega to treba učiniti je nedjelja (Uskrs) do ponoći, no može to učiniti i prije, a što će, vjerojatno, i biti slučaj, u subotu poslijepodne.

U trenutku kad DIP na svojoj mrežnoj stranici objavi pravovaljane liste i kandidature, počet će službena izborna promidžba u kojoj će izborni sudionici birače i službeno moći uvjeravati da su baš oni najbolji izbor da vode državu u iduće četiri godine.

Službena promidžba završava 15. travnja (ponedjeljak) u ponoć, nakon čega u Hrvatskoj nastupa dvodnevna izborna šutnja, uoči izbora u srijedu, 17. travnja.